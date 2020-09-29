Путин призвал вводить необременительные меры против коронавируса
«Наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, властей, управления очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки, предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», — отметил глава государства.В источнике
Наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, властей, управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки.
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