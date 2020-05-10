Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
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с чего всё началось

«Рабовладельцы»: Путин о том, что его пробрало до слез

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на него большое впечатление произвела картина "Рабовладельцы", которую он увидел на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в московском Манеже.
Вести.Ru06:38

Подробнее о событии

Путин рассказал, какая картина о войне пробрала его до слёз

RT на русском09:24

Путин рассказал о «пробирающей до слез» картине о Великой Отечественной войне

Известия08:26

«Рабовладельцы»: Путин о том, что его пробрало до слез

Вести.Ru06:38

Путин рассказал о картине, посвященной войне, от которой его «пробирает до слез»

ТАСС07:29

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости07:10

Путин признался, какая картина его «пробрала до слез»

Комсомольская правда06:59

Путин рассказал о пробравшей его до слез картине

Lenta.ru07:45
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Шоу-бизнес

Французская блогерша обвинила Рудковскую и Плющенко в плагиате своих видео

Фотограф и блогер из Франции Кати Уан обвинила российского продюсера жену олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую в плагиате своих идей видео в социальных сетях.
Чемпионат 06:08
Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
2K
Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru 08 мая в 11:18
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Тони Фергюсона

FightTime.ru 03:14
Политика

Брюссель может ввести против Берлина санкции из-за решения по ЦБ ЕС

Брюссель, 10 мая 2020, 16:19 — REGNUM Санкции могут быть введены против Германии со стороны Европейского союза, заявили 10 мая в Европейской комиссии, сообщает DPA.
REGNUM 09:19
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Общество

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 10:36
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Политика

Трамп призвал New York Times вернуть скандальные Пулитцеровские премии

Президент США Дональд Трамп обратился к газете New York Times с призывом вернуть Пулитцеровские премии, "полученные за статьи о России и мошенничестве с импичментом".
Life.ru 10:01
Космос

Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны

AstroNews.ru 07 мая в 10:29
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM 08:33
1,3K
Общество

Горожане, собравшиеся на парад 9 мая, получили штрафы

Моменты 09:15
30
Здоровье

В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 17

РИА Новости 11:02
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
1,2K
Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы

Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
КМВ Новости вчера в 08:16
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Фигурное катание

Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе

РИА Новости 05:57
3
Общество

В Петербурге начали устанавливать аппараты по продаже масок в метро

В метрополитене Санкт-Петербурга приступили к установке аппаратов по продаже масок и перчаток, использование которых в общественных станет обязательным с 12 мая, сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.
Rambler News Service 11:29
2
Общество

В ЯНАО продлили режим самоизоляции и сняли часть ограничений

«Режим ограничений будет продлен до конца мая, но с определенным набором послаблений», — заявил губернатор Ямала в своем обращении, опубликованном оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в регионе.
URA.Ru 09:50
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Ухане

Как сообщила ToDay New Ufa, в Китае, в источнике распространения коронавируса по всему миру – Ухане, выявлен новый случай заражения коронавирусом.
ToDay News Ufa 01:22
447
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
404
Здоровье

Масочный режим на Украине могут продлить до конца года

Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна 08:59
Авто

Продажи автомобилей в РФ в апреле упали на 64%

В апреле в России было продано 53,3 тысячи легковых автомобилей, что на 64,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
Моссовет вчера в 10:33
162
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли работников железной дороги в ДНР

Военное дело 10:18
1
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
904
Общество

Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
553
Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Второй священник заразился коронавирусом в Краснодарском крае.
ТАСС 09:56
15
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
17
Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
15
Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
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