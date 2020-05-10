Общество
РИА НовостиПутин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на него большое впечатление произвела картина "Рабовладельцы", которую он увидел на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в московском Манеже.Вести.Ru06:38
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Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Шоу-бизнес
Французская блогерша обвинила Рудковскую и Плющенко в плагиате своих видео
Фотограф и блогер из Франции Кати Уан обвинила российского продюсера жену олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую в плагиате своих идей видео в социальных сетях.
Чемпионат 06:08
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Тони Фергюсона
FightTime.ru 03:14
Политика
Брюссель может ввести против Берлина санкции из-за решения по ЦБ ЕС
Брюссель, 10 мая 2020, 16:19 — REGNUM Санкции могут быть введены против Германии со стороны Европейского союза, заявили 10 мая в Европейской комиссии, сообщает DPA.
REGNUM 09:19
Общество
В Саратовской области продлили режим самоизоляции
Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 10:36
Политика
Трамп призвал New York Times вернуть скандальные Пулитцеровские премии
Президент США Дональд Трамп обратился к газете New York Times с призывом вернуть Пулитцеровские премии, "полученные за статьи о России и мошенничестве с импичментом".
Life.ru 10:01
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru 07 мая в 10:29
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Шоу-бизнес
Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы
Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
КМВ Новости вчера в 08:16
Общество
В Петербурге начали устанавливать аппараты по продаже масок в метро
В метрополитене Санкт-Петербурга приступили к установке аппаратов по продаже масок и перчаток, использование которых в общественных станет обязательным с 12 мая, сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.
Rambler News Service 11:29
Общество
В ЯНАО продлили режим самоизоляции и сняли часть ограничений
«Режим ограничений будет продлен до конца мая, но с определенным набором послаблений», — заявил губернатор Ямала в своем обращении, опубликованном оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в регионе.
URA.Ru 09:50
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Ухане
Как сообщила ToDay New Ufa, в Китае, в источнике распространения коронавируса по всему миру – Ухане, выявлен новый случай заражения коронавирусом.
ToDay News Ufa 01:22
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Здоровье
Масочный режим на Украине могут продлить до конца года
Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна 08:59
Авто
Продажи автомобилей в РФ в апреле упали на 64%
В апреле в России было продано 53,3 тысячи легковых автомобилей, что на 64,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
Моссовет вчера в 10:33
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
Второй священник заразился коронавирусом в Краснодарском крае.
ТАСС 09:56
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU вчера в 22:33