Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на него большое впечатление произвела картина "Рабовладельцы", которую он увидел на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в московском Манеже.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

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