Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
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Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости07:10

Путин рассказал о «пробирающей до слез» картине о Великой Отечественной войне

Известия08:26

Путин рассказал о пробравшей его до слез картине

Lenta.ru07:45

Путин рассказал о картине, посвященной войне, от которой его «пробирает до слез»

ТАСС07:29

Путин назвал картину, которая его «пробрала до слез»

Московский Комсомолец08:35

Путин признался, какая картина его «пробрала до слез»

Комсомольская правда06:59

«Рабовладельцы»: Путин о том, что его пробрало до слез

Вести.Ru06:38
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM 08:33
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Общество

150 офицеров выпустились из Военно-морской академии в Калининграде

В Калининграде произвели в офицеры 150 выпускников филиала военного учебно-научного центра «Военно-морская академия».
Невские Новости 08:23
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Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом.
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Футбол

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Общество

Названы главные ошибки при ношении маски

Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
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Политика

Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад

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Общество

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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Коммерсантъ 05:39
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Общество

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Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
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Публикация от Alena Shishkova (@ missalena.92) 9 Май 2020 в 11:37 PDT По фото заметно, что Шишкова практически как две капли воды стала похожа на Решетову.
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Известия 07:02
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РИА Новости 05:57
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В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Здоровье

В Оренбуржье за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Оренбургской области выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Общество

Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции

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После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов

Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 мая в 12:42
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Происшествия

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Российская газета вчера в 13:21
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Подросток с коронавирусом сбежал из больницы под Петербургом

Полицейские ищут молодого пациента, сбежавшего из коронавирусного отделения Тихвинской межрайонной больницы.
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Китай готовится к распродаже государственного долга США

Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ 08:47
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Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
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Общество

Возможный срок выхода из режима ограничений назвали в правительстве

Ограничительные меры в России могут быть сняты в конце этого месяца или начале лета, заявил в эфире канала «Россия 1» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Live24 08 мая в 14:59
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Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Шоу-бизнес

Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме

Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.
Lenta.ru 08:25
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Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
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Общество

Назвали возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Ученый полагает, что надвигающийся летний период будет способствовать снижению заболеваемости коронавирусом.
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