Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

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