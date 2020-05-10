Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
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Путин рассказал о картине, посвященной войне, от которой его «пробирает до слез»

ТАСС07:29

Путин рассказал о «пробирающей до слез» картине о Великой Отечественной войне

Известия08:26

Путин рассказал о пробравшей его до слез картине

Lenta.ru07:45

Путин рассказал, какая картина о войне пробрала его до слёз

RT на русском09:24

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости07:10

Путин признался, какая картина его «пробрала до слез»

Комсомольская правда06:59

«Рабовладельцы»: Путин о том, что его пробрало до слез

Вести.Ru06:38
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Политика

Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад

Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
55
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
429
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
322
Общество

В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая.
ТАСС вчера в 16:29
1K
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда 00:05
31
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Кино

«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм

News.ru 02:34
5
Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

Ранее в СМИ появилась информация, что на странице полковника Василия Алексеева из Ростовской области было размещено фото Гиммлера.
РИА Новости 09:03
15
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
323
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
96
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
88
Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Единоборства

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Российская газета 01:43
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Общество

Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой

ТК Звезда вчера в 21:52
8
Музыка

В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард

В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
65
Происшествия

В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве

Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, в субботу во время застолья в общежитии на территории поселка городского типа Федоровский Сургутского района 45-летний вахтовик застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
РИА Новости 07:27
Общество

В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

Московский Комсомолец вчера в 12:57
847
Экономика

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий.
Коммерсантъ 07:14
1
Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
30
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
919
Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери

Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru 09:57
17
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
136
Гаджеты

Realme готовит свой первый смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

Что касается новинки от Realme с батареей на 6 тысяч мАч, то подробных технических характеристик пока не предоставлено.
OAnews 09:16
1
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов с дочкой нарушили карантин ради вечеринки с Собчак

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец и музыкант Дмитрий Маликов рассказал, что его дочка Стефания стала уже совсем взрослой.
News.ru 00:41
1
Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
379
Общество

Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
9
Экономика

В России выросли продажи спорттоваров

Продажи товаров для занятий спортом в России выросли более чем вдвое на фоне режима самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
РБК вчера в 22:51
15
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
1K
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1,2K
Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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