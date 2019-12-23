Политика

Газета.RuГазета.RuПутин признался, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости". Об этом он сказал во время встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территории в Адыгее.
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с чего всё началось

Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
РИА Новости10:13

Подробнее о событии

Путин сообщил о заменяющих ему чай алтайских травах

РБК11:51

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru10:21

Путин рассказал, что пьет вместо чая

Российская газета10:36

Путин предпочитает традиционному чаю сбор из алтайских трав

ТАСС10:34

Путин рассказал, что пьет вместо чая

Вести.Ru10:22

Путин рассказал, что предпочитает пить вместо чая

RT на русском10:59

Путин рассказал, что не пьет чай

РИА Новости10:13
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