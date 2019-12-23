Политика
Газета.RuПутин признался, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости". Об этом он сказал во время встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территории в Адыгее.
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Политика
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном
Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Происшествия
У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру
У Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Политика
В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва могут в ближайшие два-три дня согласовать оставшиеся спорные вопросы по пакету интеграционных документов, а его подписание может придать «абсолютно беспрецедентный новый импульс» двусторонним отношениям.
Армия и оружие
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Шоу-бизнес
Блогер Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности
Видеоблогер и актриса Марьяна Ро подтвердила слухи о том, что скоро станет мамой. В своём Instagram она выложила фото округлившегося живота.
Политика
Санкции США научат Газпром укладывать трубы
Второй вариант событий наступает, если торг не срабатывает, США не дают отсрочку в 30 дней, плюс официальные разъяснения аннулируют формальное непопадание судов Allseas под санкции из-за работ на более низкой глубине, чем указано в американском документе.
Политика
Кадыров рассказал, как избавил Чечню от воров в законе «одной фразой»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не признает «воровские законы» и рассказал, что ему удалось избавить республику от воровских устоев и воров в законе одной фразой, передает rambler.ru.
Авто
Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России
Kia Seltos в комплектации Luxe поступит на российский рынок в 2020 году по цене от 1 349 900 рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
Политика
Путин в шутку предложил повысить рождаемость в России с помощью улиток
Президент России Владимир Путин в шутку сказал, что улитки, будучи афродизиаком, помогут повысить рождаемость в стране, сообщает ТАСС.
Кино
Блогер BadComedian встретился с режиссером Сариком Адреасяном
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для китайского рынка
Чешский автогигант Skoda недавно презентовал обновленную модель Rapid для российского рынка, но теперь рассекретили автомобиль для китайских автолюбителей.
Кино
Вышел второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи
Авто
Hyundai в 2020-м привезет в Россию сразу 9 новинок
Компания Hyundai намерена в 2020 году привезти в России девять своих новинок, сообщает пресс-служба российского офиса марки.
Общество
Генеральный директор Boeing покинул свой пост
Генеральный директор Boeing покинул свой пост Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Госдеп назвал санкции США против Турции подрывом деятельности НАТО
Санкции против Турции из-за покупки российских С-400, одобренные американским Конгрессом, поспособствуют сближению Анкары с Москвой и нанесет ущерб национальным интересам США.
Шоу-бизнес
Барановская рассказала о свадьбе и беременности
Телеведущая Юлия Барановская на своей страничке в Instagram сообщила, что в будущем собирается выйти замуж.
Общество
Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.