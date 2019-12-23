Политика

Газета.RuГазета.RuПутин признался, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости". Об этом он сказал во время встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территории в Адыгее.
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с чего всё началось

Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
РИА Новости10:13

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Путин рассказал, что пьет вместо чая

Российская газета10:36

Путин сообщил о заменяющих ему чай алтайских травах

РБК11:51

Путин рассказал, что предпочитает пить вместо чая

RT на русском10:59

Путин рассказал, что пьет вместо чая и кофе

Московский Комсомолец18:49

Путин предпочитает традиционному чаю сбор из алтайских трав

ТАСС10:34

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru10:21

Путин рассказал, что не пьет чай

РИА Новости10:13
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Глава МИД КНР назвал отношения с Россией «эталоном сотрудничества»

Комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами, — цитирует РИА Новости слова главы МИДа КНР.
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Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

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Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Политика

Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
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Кино

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Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
РИА Новости 01:28
Футбол

Матч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизма

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Гаджеты

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В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
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Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
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В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
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Россию ждут новые экзамены на водительские права

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Экономика

Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом

Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.
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Из-за чего спорят Янчуков и Литуев В 2014 году Виктор Литуев, которому принадлежал контрольный пакет акций ПАО "Ксеньевский прииск", искал инвесторов в свой золотодобывающий бизнес.
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Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

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Археологи узнали о жизни кадет в XVIII веке: что удалось найти во время реставрации Первого кадетского корпуса

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