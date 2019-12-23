Политика
Газета.RuПутин признался, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости". Об этом он сказал во время встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территории в Адыгее.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.РИА Новости10:13
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Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский "Салават Юлаев" одолел казанский "Ак Барс".
Политика
Глава МИД КНР назвал отношения с Россией «эталоном сотрудничества»
Комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами, — цитирует РИА Новости слова главы МИДа КНР.
Происшествия
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины
«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
Кино
Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма
Актер Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма "Авангард", сообщает The Straits Times.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Футбол
Ибрагимович примет предложение «Милана»
Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и стал в составе команды чемпионом Италии.
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Политика
Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Политика
Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
Футбол
Матч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизма
Гаджеты
Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года
В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк проведёт Новый год в клинике
Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
Здоровье
Карантин ввели в районе Хабаровского края из-за АЧС у диких кабанов
Власти Хабаровского края ввели карантин в Бикинском районе из-за выявленной у диких кабанов африканской чумы свиней, сообщает правительство региона.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Общество
Россию ждут новые экзамены на водительские права
Постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Политика
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом
Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская: «Замуж выйду точно»
Резюмируя, Юлия отметила, что хочет выйти замуж по любви.
Происшествия
Главу «Ксеньевского золотодобывающего прииска» снова задержали
Из-за чего спорят Янчуков и Литуев В 2014 году Виктор Литуев, которому принадлежал контрольный пакет акций ПАО "Ксеньевский прииск", искал инвесторов в свой золотодобывающий бизнес.
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.