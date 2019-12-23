с чего всё началось

Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости". Об этом он сказал во время встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территории в Адыгее.

Путин признался, что не пьет чай

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