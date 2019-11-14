Более инициативно брать лидирующие роли в Организации Объединенных Наций призвал страны-члены БРИКС президент России Владимир Путин 14 ноября, выступая на саммите организации в Бразилии.

Политика Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.

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Армия и оружие В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования Российские специалисты создали новый ракетный комплекс унифицированного типа для ракет серии «Ярс», который предназначен для самых разных видов базирования, в том числе на подвижных железнодорожных составах.

Политика В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.

Политика Путин приветствовал разведение сил в Донбассе Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.

Армия и оружие Шестой патруль России и Турции начал работу в Сирии «С 10:00 14 ноября 2019 года шестой совместный патруль российской военной полиции и Вооружённых сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северу от населённого пункта Эль-Камышлы», — говорится в сообщении.

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