Политика

Красная веснаКрасная веснаПутин призвал БРИКС инициативно занимать лидирующие позиции в ООН

Более инициативно брать лидирующие роли в Организации Объединенных Наций призвал страны-члены БРИКС президент России Владимир Путин 14 ноября, выступая на саммите организации в Бразилии.
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Неожиданные ракурсы саммита БРИКС: хозяевам форума удалось произвести впечатление

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Falcon 9 со спутниками Starlink успешно стартовал с мыса Канаверал

С космодрома на мысе Канаверал (США) успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink на борту.
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Путин приветствовал разведение сил в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
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Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

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«С 10:00 14 ноября 2019 года шестой совместный патруль российской военной полиции и Вооружённых сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северу от населённого пункта Эль-Камышлы», — говорится в сообщении.
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Интерфакс вчера в 02:39
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Авария в Забайкалье унесла жизни четырех человек

На трассе Агинск-Дульдурга вчера вечером произошло смертельное ДТП.
Российская газета вчера в 20:41
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Путин назвал ситуацию в Боливии безвластием

Президент России Владимир Путин заявил, что в Боливии возникла ситуация безвластия.
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Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
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Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
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Семья Петрова решила продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, изучает возможность его продажи.
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