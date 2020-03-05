Политика

Красная веснаКрасная веснаПутин предложил Эрдогану не разрушать российско-турецкие отношения

Обращаясь к турецкому лидеру Путин отметил, что на переговорах нужно «обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день» в сирийской провинции Идлиб, где произошли военные столкновения между турецкой армией и подразделениями правительственных войск Сирии.
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Путин прокомментировал гибель турецких военных в Сирии

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