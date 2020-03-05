Политика
Красная веснаПутин предложил Эрдогану не разрушать российско-турецкие отношения
Обращаясь к турецкому лидеру Путин отметил, что на переговорах нужно «обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день» в сирийской провинции Идлиб, где произошли военные столкновения между турецкой армией и подразделениями правительственных войск Сирии.
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Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Футбол
«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
Футболисты подмосковных "Химок" обыграли московское "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Рябков: США начинают отработку противоракетной обороны против России
Соединённые Штаты начинают отработку своей системы противоракетной обороны против России.
Наука
Выявлен более агрессивный подтип коронавируса
Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Происшествия
Калужанин осуждён за одобрение теракта в архангельском УФСБ
Уголовное дело в отношении калужанина было возбуждено из-за его комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ России 31 октября 2018 года — Любшин в двух своих комментариях высказал одобрение действиям несовершеннолетнего подрывника.
Футбол
Павлюченко: на месте Гончаренко не пожал бы руку Тедеско
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
В Казани два человека погибли при падении строительной люльки
В Казани во время строительства десятиэтажного дома сорвалась строительная люлька, в которой находились пять человек.
Политика
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
Происшествия
Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане
НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Технологии
«ВКонтакте» тестирует технологию распознавания голосовых сообщений
Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила, что занимается тестированием новой технологии, позволяющей преобразовывать голосовые сообщения в текстовые.
Хоккей
«Локомотив» проиграл «Йокериту» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Ярославский "Локомотив" потерпел поражение от финского "Йокерита" в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Армия и оружие
«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»
На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
Путешествия
В 2020 году Турцию посетят 57 млн туристов
"Анталия и Стамбул снова стали ведущими городами, и если другие туристические направления по всей Турции покажут аналогичный рост, число туристов вырастет до 57 миллионов к концу года", добавил Чорабатыр.
Общество
В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков
В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Футбол
ПАОК лишён очков в чемпионате Греции из-за махинаций российского бизнесмена
Руководство греческой Суперлиги сняло с ПАОКа и "Ксанти" очки за то, что клубами владеет один и тот же человек, а именно российский бизнесмен Иван Саввиди.С ПАОКа сняли 7 очков, с "Ксанти" 12.
Здоровье
«Яндекс.Такси» дал водителям рекомендации в связи с коронавирусом
"Яндекс.Такси" подготовил рекомендации для водителей в связи с распространением коронавируса, следует из памятки, с которой ознакомилось РИА Новости.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.