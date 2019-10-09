Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин призвал Эрдогана тщательно взвесить ситуацию в Сирии

Лидеры России и Турции отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности САР, уважения ее суверенитета. В то же время Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса.
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Главы государств в ходе беседы отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета, сообщается на сайте
 Кремля.
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