с чего всё началось

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса. Соответствующее сообщение опубликовано 9 октября пресс-службой пресс-службой Кремля.

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Армия и оружие Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.

Происшествия В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Общество Губернатор Иркутской области предложил увеличить свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заработавший в 2018 году более 5,5 млн рублей, внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44%.

Экономика Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.

Происшествия Стрельба в немецком Галле попала на видео Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Общество Нобелевскую премию по физике получили трое ученых Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.

Авто АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.

Авто Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".