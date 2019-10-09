Армия и оружие
ИзвестияПутин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса. Соответствующее сообщение опубликовано 9 октября пресс-службой пресс-службой Кремля.
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с чего всё началось
Главы государств в ходе беседы отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета, сообщается на сайте Кремля.Взгляд.ру09:10
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Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Армия и оружие
Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования
В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
Игры
Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года
Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина.
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Общество
Губернатор Иркутской области предложил увеличить свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заработавший в 2018 году более 5,5 млн рублей, внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44%.
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
Игры
Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Общество
Нобелевскую премию по физике получили трое ученых
Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.
Авто
АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Авто
Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace
Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Шоу-бизнес
В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото
Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Происшествия
Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод
По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Армия и оружие
В Сирии турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
Общество
Московская полиция подала иски к оппозиции на 18 млн рублей
Авто
Nissan отзовет в России более 160 тысяч автомобилей
Здоровье
Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной
Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.