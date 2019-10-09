Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПутин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса. Соответствующее сообщение опубликовано 9 октября пресс-службой пресс-службой Кремля.
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Главы государств в ходе беседы отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета, сообщается на сайте
 Кремля.
Взгляд.ру09:10

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Армия и оружие

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По данным ресурса XDA-Developers, компания Google готовит изменения в программу сертификации игровых устройств и смартфонов.
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Абхазия снимет введенные ранее временные ограничения на пересечение границы с Грузией.
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В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе

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В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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