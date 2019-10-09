Армия и оружие
ИзвестияПутин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса. Соответствующее сообщение опубликовано 9 октября пресс-службой пресс-службой Кремля.
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с чего всё началось
Главы государств в ходе беседы отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета, сообщается на сайте Кремля.Взгляд.ру09:10
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Эрдоган и Путин обсудили по телефону готовящуюся операцию Турции в Сирии
Московский Комсомолец Турция08:24
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Мусаев объяснил провал «Краснодара», Тедеско в «Спартаке» поставили сложную задачу
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Снимок Селены Гомес без макияжа набрал более 8-ми миллионов просмотров
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Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
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