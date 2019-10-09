Армия и оружие

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейПутин и Эрдоган обсудили турецкую операцию в Сирии

Лидер России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Накануне стало известно, что Турция готовит военную операцию на северо-востоке страны.
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Главы государств в ходе беседы отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета, сообщается на сайте
 Кремля.
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