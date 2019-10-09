Армия и оружие
ИзвестияПутин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса. Соответствующее сообщение опубликовано 9 октября пресс-службой пресс-службой Кремля.
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с чего всё началось
Главы государств в ходе беседы отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета, сообщается на сайте Кремля.Взгляд.ру09:10
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Эрдоган и Путин обсудили по телефону готовящуюся операцию Турции в Сирии
Московский Комсомолец Турция08:24
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
Врач-онколог прокомментировал перевод Заворотнюк на реабилитацию
Сегодня в СМИ появилась информация, что Заворотнюк, которая, по неподтвержденным данным, больна глиобластомой, перевели в другой медицинский центр для реабилитации.
ТК Звезда 06:55
Наука
Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японский химик Акира Есино за развитие литий-ионных батарей.
Газета.Ru 06:24
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Музыка
Билли Айлиш рассказала о сотрудничестве с BTS
Popcake 07 октября в 07:20
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Известия 09:14
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 11:13
Армия и оружие
ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии
Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, призвал Турцию «действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии», передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:22
Транспорт
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту был отложен
Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020-го.
Комсомольская правда 07 октября в 13:45
Политика
Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе
Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ruposters.ru вчера в 05:28
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Общество
Точечную застройку в РФ могут запретить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.
Российская газета 10:33
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru вчера в 04:16
Авто
Changan анонсировала новый кроссовер для России
Автоновости дня вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кино
К своему 70-летию Алла Борисовна представила грандиозный концерт в Кремле. Конечно, не все поклонники звезды смогли посетить шоу.
StarHit.ru 10:00
Армия и оружие
Спецслужбы России обвинили в работе на Украине
Спецслужбы РФ в ближайшее время попытаются дестабилизировать ситуацию на Украине, но им можно оказать противодействие.
Утро.ru 10:42
Кино
Данила Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»
Газета Metro вчера в 09:07
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Энергетика
«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей.
REGNUM 06:49
Армия и оружие
СРОЧНО: Курды обвинили США в предательстве и просят о помощи Россию и Асада
В тоже время военное руководство курдо-арабских сил СДС обвинило Вашингтон в предательстве своих главных союзников в Арабской Республике.
Rusvesna.su 09:10
Политика
Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников
Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
РИА Новости 11:07
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Происшествия
Полицейским предъявили обвинение в пытках подозреваемого утюгом
Трое сотрудников полиции ОВД Саратовского района обвиняются в пытках подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
Saratovnews 05:30