с чего всё началось

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса. Соответствующее сообщение опубликовано 9 октября пресс-службой пресс-службой Кремля.

Шоу-бизнес Врач-онколог прокомментировал перевод Заворотнюк на реабилитацию Сегодня в СМИ появилась информация, что Заворотнюк, которая, по неподтвержденным данным, больна глиобластомой, перевели в другой медицинский центр для реабилитации.

Наука Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японский химик Акира Есино за развитие литий-ионных батарей.

Политика Фонд Навального внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Путин уволил Глазьева с должности советника президента Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.

Армия и оружие ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, призвал Турцию «действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии», передает ТАСС.

Транспорт Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту был отложен Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020-го.

Политика Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

Общество Точечную застройку в РФ могут запретить Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Шоу-бизнес Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кино К своему 70-летию Алла Борисовна представила грандиозный концерт в Кремле. Конечно, не все поклонники звезды смогли посетить шоу.

Армия и оружие Спецслужбы России обвинили в работе на Украине Спецслужбы РФ в ближайшее время попытаются дестабилизировать ситуацию на Украине, но им можно оказать противодействие.

Игры Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Экономика Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.

Энергетика «Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей.

Армия и оружие СРОЧНО: Курды обвинили США в предательстве и просят о помощи Россию и Асада В тоже время военное руководство курдо-арабских сил СДС обвинило Вашингтон в предательстве своих главных союзников в Арабской Республике.

Политика Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления 8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.

Политика Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.