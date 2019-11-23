Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
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Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Российская газета06:54

Путин призвал «трясти чиновников» для решения проблем в регионах

RT на русском06:37

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

РИА Новости06:46

Путин учит «Единую Россию» «терзать и трясти чиновников»

Фонтанка.Ру06:43

Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников

Коммерсантъ06:43

Путин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»

РБК06:47

Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников для решения проблем в регионах

ТАСС06:25
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Гаджеты

Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T

21 ноября в столице прошла официальная презентация двух новых гаджетов от «китайской Apple»: мобильных телефонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T.
ИнфоСМИ 05:12
Игры

Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx

Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.
МонаВиста 07:00
Политика

Лавров ничего не знает о якобы действующих в Каталонии «шпионах»

Глава МИД РФ заявил и. о. министра иностранных дел Испании Жозепу Боррелю, что ничего не знает о данной информации.
ГЛАС.RU 06:14
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

РИА Новости вчера в 17:23
Общество

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
RT на русском 07:19
Фигурное катание

Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Российская газета 05:00
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Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»

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СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе», похищавшего людей

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Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru вчера в 03:15
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Политика

На Украине разрабатывают стратегию по возвращению Крыма

Власти Украины работают над созданием переговорной площадки по аналогии с минским или «нормандским» форматом по возвращению Крыма в состав страны.
News.ru вчера в 07:08
Теннис

Рублев обыграл Поспишила в полуфинале Кубка Дэвиса

Metaratings 06:28
Здоровье

Малышева рассказала о признаках болезни Заворотнюк

По данным издания, Малышева своей программе «Жить здорово!» подчеркнула, что «диспансеризации по раку головного мозга нет».
Рамблер вчера в 07:03
Спорт

Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку

Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Известия 06:13
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 21 ноября в 06:28
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Общество

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Культура

Пиар-директор Началовой рассказал о выпуске неизданных песен певицы

Пиар-директор покойной исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о выпуске неизданных песен певицы.
iReactor 03:42
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Экономика

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РИА Новости 06:20
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
7 новостей 20 ноября в 23:08
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск вчера в 09:05
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29
Общество

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 21:42
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru вчера в 05:20
Хоккей

«Красная Машина. Тренер». ФХР презентовала бесплатное мобильное приложение

Знакомство с приложением проходило в рамках презентации Национальной программы подготовки хоккеистов Красная Машина: новые продукты и разделы, где также были представлены теоретические пособия по всем возрастам (6-16 лет) и пособия для вратарей.
Советский спорт 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
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