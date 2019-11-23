Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

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