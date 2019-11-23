Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником. На съезде партии он заявил, что главным ориентиром для работы должно быть мнение людей о текущей ситуации, их проблемы.
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Путин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»

РБК06:47

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

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Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Российская газета06:54

Путин призвал «терзать и трясти» чиновников для устранения проблем на местах

RT на русском11:21

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

РИА Новости06:46

Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников

Коммерсантъ06:43

Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников для решения проблем в регионах

ТАСС06:25
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Политика

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