Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

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