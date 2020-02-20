Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
Читать в источнике
Комментировать601
с чего всё началось

Путин призвал очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики

Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
ТАСС04:01

Подробнее о событии

Путин призвал очистить важные области экономики от криминала

РИА Новости05:34

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Lenta.ru04:12

Путин поручил ФСБ «по делу» реагировать на нарушения прав предпринимателей

Ведомости04:45

Путин призвал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики

Московский Комсомолец04:25

Путин потребовал очистить от криминала стратегические отрасли экономики

РБК04:14

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

RT на русском05:30

Путин призвал очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики

ТАСС04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
Политика

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
РИА Новости 06:29
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
Кино

Актер Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли

Главного героя картины сыграет популярный актер Павел Прилучный. И роль его будет достаточно непростой - ему придется экстремально похудеть.
Shraibikus News вчера в 04:30
Армия и оружие

Украинские военные оставили опорный пункт в Донбассе

Городовой 00:19
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Общество

В Полтавской области протестуют против эвакуации туда граждан из Уханя

Пассажиров доставят спецтранспортом на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Коммерсантъ 05:25
Политика

В Кремле изучают информацию о росте числа уголовных дел против бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о росте числа уголовных дел в отношении представителей бизнеса, заявил, что в Кремле обратили внимание на эту информацию.
РЕН ТВ 06:01
Политика

Путин пошутил о работе микрофонов на коллегии ФСБ

Российский президент Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ. Во время мероприятия произошёл сбой.
News.ru 06:32
Происшествия

Раскрыты мотивы расстрелявшего в немецком баре людей преступника

Расстрелявший людей в немецком баре города Ханау руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Эту информацию раскрыл таблоид Bild.
Lenta.ru 02:51
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза

NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
CyberSport.ru вчера в 15:20
Происшествия

Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

Интерфакс 04:45
Экономика

Victoria’s Secret решили продать за $1,1 млрд

Компания 06:28
Фигурное катание

Плющенко: Загитова и Медведева очень мало зарабатывают

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева очень мало зарабатывают, передает "Спорт-Экспресс" .
Газета.Ru 06:07
Политика

Путин рассказал об отношениях с Медведевым

Газета.Ru 04:11
Происшествия

Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане

Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Вести.Ru 06:07
Происшествия

Пострадавшим от дедовщины в Забайкалье «пробивали лося»

REGNUM 01:38
Теннис

Роджер Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер перенес операцию на правом колене.
Спорт-Экспресс 05:36
Происшествия

В Австралии подтвердили утечку секретных данных по делу MH17

Газета.Ru 05:11
Общество

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
РБК 04:07
Происшествия

Свердловского экс-замминистра арестовали по делу «Титановой долины»

REGNUM вчера в 10:36
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Происшествия

Трое уроженцев Дагестана, пропавшие в Чечне, объявлены в розыск

REGNUM 05:34
Армия и оружие

Пентагон надеется на компромисс России и Турции в Идлибе

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США рассчитывают на достижение Россией и Турцией компромисса по провинции Идлиб в Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Экономика

МВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее

По пессимистичному сценарию МВФ, экономика Украины будет расти по 1,5 процента в год, и украинцы через 20 лет станут на 20 процентов беднее.
Вести.Ru 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное