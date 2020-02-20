Политика
RT на русскомПутин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
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Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).ТАСС04:01
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Путин призвал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики
Московский Комсомолец04:25
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