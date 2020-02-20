Политика
РИА НовостиПутин призвал очистить важные области экономики от криминала
Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики. Выступая на коллегии ФСБ, глава государства напомнил, что обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции остаются одним из безусловных приоритетов в работе спецслужбы.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).ТАСС04:01
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Путин призвал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики
Московский Комсомолец04:25
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