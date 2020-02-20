Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

с чего всё началось

Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики. Выступая на коллегии ФСБ, глава государства напомнил, что обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции остаются одним из безусловных приоритетов в работе спецслужбы.

Путин призвал очистить важные области экономики от криминала

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