Политика

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Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики. Выступая на коллегии ФСБ, глава государства напомнил, что обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции остаются одним из безусловных приоритетов в работе спецслужбы.
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с чего всё началось

Путин призвал очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики

Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
ТАСС04:01

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Путин призвал очистить важные области экономики от криминала

РИА Новости05:34

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

RT на русском05:30

Путин призвал очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики

ТАСС04:01

Путин призвал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики

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Путин потребовал очистить от криминала стратегические отрасли экономики

РБК04:14

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Lenta.ru04:12

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