Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывам он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Его цитирует ТАСС в четверг, 20 февраля. Глава государства потребовал от ФСБ обеспечить антикоррупционную защиту нацпроектов.

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

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