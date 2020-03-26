Коронавирус

News.ruNews.ruПутин призвал G20 ввести мораторий на новые санкции

Страны, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), нуждаются в помощи. Для большей эффективности борьбы с болезнью необходимо ввести мораторий на новые санкции против них, считает глава РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось
На экстренном саммите G20 президент России Владимир Путин предложил
 странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.
Коммерсантъ11:39

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Спасение выживающих: как G20 объединилась в борьбе с кризисом

Известия17:01

Путин предложил G20 мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости

Интерфакс11:12

Путин предложил G20 ввести мораторий на санкции против стран, пострадавших от пандемии

Коммерсантъ11:39

Путин призвал отменить санкции в отношении пострадавших от COVID-19 стран

Российская газета11:26

Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19

РБК11:16

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

RT на русском11:12

Помощь бедным, спасение экономики, солидарность: о чем говорили лидеры G20

ТАСС12:35
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Здоровье

Новый коронавирус все-таки атакует Россию. Готова ли страна к этому? (Science, США) (Science)

Некоторые медицинские работники усомнились в том, что Россия действительно держала новый коронавирус под контролем.
ИноСМИ 22:41
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета вчера в 11:43
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя 06:32
Здоровье

Говорят, коронавирус не трогает детей. Это миф

Если верить статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, дети и подростки меньше остальных заражаются новым коронавирусом.
НГС.Кемерово 20:00
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Взгляд.ру 15:35
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Технологии

Новая сборка Windows 10 Insider Preview получила улучшения интерфейса для устройств 2-в-1

Новая сборка Windows 10 Insider Preview 19592 для Fast Ring — пользователей, которые получают новейшие тестовые сборки операционной системы, при том рискуя получить нестабильное ПО, — приобрела комплекс возможностей, которые Microsoft называет «Tablet Posture» (осанка планшета).
3DNews 14:02
Общество

В Бурятии появился второй заболевший коронавирусом

Улан-Удэ, 26 марта 2020, 08:09 — REGNUM На территории Бурятии зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:09
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 18:31
Происшествия

В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме

В Екатеринбурге, по предварительным данным, семь человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме.
Время Пресс 17:24
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Хоккей

Главного тренера омского «Авангарда» Хартли поместили на карантин

Главный тренер омского ХК "Авангард" Боб Хартли после возвращения из России в Северную Америку попал на карантин.
Новый Омск 05:25
Здоровье

Трамп объяснил выход США на первое место по числу зараженных COVID-19

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом из-за числа сделанных тестов.
РБК 19:17
Общество

Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru 19:59
Политика

Сербия попросила помощи у России для борьбы с коронавирусом

Правительство Сербии попросило помощи у России для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Lenta.ru 17:07
Политика

Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса

Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
РИА Новости 14:39
Игры

Щедрость без границ. Epic Games проспонсирует и издаст игры Remedy, Playdead и gen DESIGN

Пока речь идёт о трёх партнёрах gen DESIGN (The Last Guardian), Playdead (Inside, Limbo) и Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Control).
Городской портал Новый Нижний 12:00
Здоровье

Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру

Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
MedikForum.ru 11:55
Культура

Всемирный день театра отмечают 27 марта

Телепорт 19:35
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета 20:06
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM вчера в 10:54
Общество

В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме

Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
РИА Новости 10:27
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Общество

33-летний маркетолог назначен замминистра экономразвития Забайкалья

По информации министерства, Максарова работала в пяти регионах страны, в том числе в Москве, Кемеровской и Иркутской областях.
Чита.Ру 22:59
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
РБК 15:50
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