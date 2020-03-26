с чего всё началось

Страны, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), нуждаются в помощи. Для большей эффективности борьбы с болезнью необходимо ввести мораторий на новые санкции против них, считает глава РФ Владимир Путин.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Экономика Доходы по вкладам обложат налогом Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.

Здоровье Говорят, коронавирус не трогает детей. Это миф Если верить статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, дети и подростки меньше остальных заражаются новым коронавирусом.

Политика Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Технологии Новая сборка Windows 10 Insider Preview получила улучшения интерфейса для устройств 2-в-1 Новая сборка Windows 10 Insider Preview 19592 для Fast Ring — пользователей, которые получают новейшие тестовые сборки операционной системы, при том рискуя получить нестабильное ПО, — приобрела комплекс возможностей, которые Microsoft называет «Tablet Posture» (осанка планшета).

Общество США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Общество Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.

Политика Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

Здоровье Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.

Политика Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.

Общество Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".

Общество В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.

Политика В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.

Общество 33-летний маркетолог назначен замминистра экономразвития Забайкалья По информации министерства, Максарова работала в пяти регионах страны, в том числе в Москве, Кемеровской и Иркутской областях.