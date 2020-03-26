Коронавирус
News.ruПутин призвал G20 ввести мораторий на новые санкции
Страны, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), нуждаются в помощи. Для большей эффективности борьбы с болезнью необходимо ввести мораторий на новые санкции против них, считает глава РФ Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
На экстренном саммите G20 президент России Владимир Путин предложил странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.Коммерсантъ11:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Здоровье
Новый коронавирус все-таки атакует Россию. Готова ли страна к этому? (Science, США) (Science)
Некоторые медицинские работники усомнились в том, что Россия действительно держала новый коронавирус под контролем.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Общество
Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Здоровье
Говорят, коронавирус не трогает детей. Это миф
Если верить статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, дети и подростки меньше остальных заражаются новым коронавирусом.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Технологии
Новая сборка Windows 10 Insider Preview получила улучшения интерфейса для устройств 2-в-1
Новая сборка Windows 10 Insider Preview 19592 для Fast Ring — пользователей, которые получают новейшие тестовые сборки операционной системы, при том рискуя получить нестабильное ПО, — приобрела комплекс возможностей, которые Microsoft называет «Tablet Posture» (осанка планшета).
Общество
В Бурятии появился второй заболевший коронавирусом
Улан-Удэ, 26 марта 2020, 08:09 — REGNUM На территории Бурятии зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Происшествия
В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме
В Екатеринбурге, по предварительным данным, семь человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Хоккей
Главного тренера омского «Авангарда» Хартли поместили на карантин
Главный тренер омского ХК "Авангард" Боб Хартли после возвращения из России в Северную Америку попал на карантин.
Здоровье
Трамп объяснил выход США на первое место по числу зараженных COVID-19
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом из-за числа сделанных тестов.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Политика
Сербия попросила помощи у России для борьбы с коронавирусом
Правительство Сербии попросило помощи у России для борьбы с коронавирусом.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Политика
Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса
Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
Игры
Щедрость без границ. Epic Games проспонсирует и издаст игры Remedy, Playdead и gen DESIGN
Пока речь идёт о трёх партнёрах gen DESIGN (The Last Guardian), Playdead (Inside, Limbo) и Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Control).
Здоровье
Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
Культура
Всемирный день театра отмечают 27 марта
Политика
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Общество
В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме
Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Общество
33-летний маркетолог назначен замминистра экономразвития Забайкалья
По информации министерства, Максарова работала в пяти регионах страны, в том числе в Москве, Кемеровской и Иркутской областях.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.