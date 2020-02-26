Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко

«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.
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Путин потребовал жестко реагировать на произвол и фальсификации со стороны полиции

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Путин оценил ситуацию с преступлениями экстремистской направленности

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Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко

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Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
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В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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США ввели санкции против КНР, Ирака, России и Турции

США ввели санкции против 13 физ и юрлиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии, сообщает ТАСС.
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Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
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Сбербанк ведет работу над созданием собственной мультимедийной платформы для автомобилей, которая может составить конкуренцию системе «Яндекс.Авто».
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Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
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В ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды

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RT на русском 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
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