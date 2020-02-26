Политика
RT на русскомПутин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко
«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.
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Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Гаджеты
Невиноватая я: SK Hynix дистанцируется от утечки про AMD Navi и HBM2e
«Долгожительство» Radeon VII во всех презентационных материалах AMD кажется искусственным, поэтому глава компании Лиза Су (Lisa Su) не скрывает, что флагманское графическое решение нового поколения будет представлено в текущем году.
Гаджеты
Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Наука
У людей не нашли склонности приносить потомство одного пола
Логика Фишера основана на предположении, что склонность приносить потомство определенного пола наследуется.
Политика
Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Общество
Жители Азербайджана вспоминают жертв массового убийства в Ходжалы
В канун 28-й годовщины трагических событий в Ходжалы, при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия по жертвам трагедии прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Политика
США ввели санкции против КНР, Ирака, России и Турции
США ввели санкции против 13 физ и юрлиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии, сообщает ТАСС.
Экономика
Центробанк рассказал о количестве поддельных денег в России
Большая часть выявленных в 2019 году фальшивок пришлась на пятитысячные купюры, которые были изъяты в количестве 28 668 банкнот.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Кино
Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов
Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Авто
Редкий полноприводный ВАЗ-21099 выставили на продажу
Кроме оригинальной КПП, ВАЗ-21099 с полноприводной системой получил другую схему задней подвески и бензобак, который сдвинут назад.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
Общество
Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала
Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского капитала до 2027 года.
Общество
Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто»
Сбербанк ведет работу над созданием собственной мультимедийной платформы для автомобилей, которая может составить конкуренцию системе «Яндекс.Авто».
Авто
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки
Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
Наука
Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК
Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Здоровье
ВЦИОМ: россияне считают, что от коронавируса можно защититься
Россияне считают, что от коронавируса можно защититься. Только один из десяти опрошенных оценил риск инфицирования как высокий (11%).
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Политика
Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма
В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.
Политика
В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков
Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина»
Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово "целина" следует забыть, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на презентации доклада "Глобальный климат и почвенный покров России" в Почвенном институте им. Докучаева РАН.
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
Экономика
В ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды
В Банке России рассказали о новых схемах привлечения граждан в финансовые пирамиды.