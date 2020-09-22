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Vademecum
Vademecum

Путин призвал ООН не распространять санкции на лекарства и СИЗ

Россия убеждена: сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств.В источнике
Владимир Путин
Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы.
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Эхо Москвы

Владимир Путин призвал отменить санкции для выхода мировой экономики из коронавирусного кризиса

Эхо Москвы21:26
Коммерсантъ

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Коммерсантъвчера в 12:13
ТАСС

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

ТАССвчера в 12:32
URA.Ru

Путин назвал способ победить кризис из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 12:25
РБК

Путин предложил расчистить мировую экономику от санкций

РБКвчера в 12:18
Lenta.ru

Путин назвал рецепт восстановления мировой экономики

Lenta.ruвчера в 12:32
RT на русском

Путин о пользе отказа от нелегитимных санкций

RT на русскомвчера в 12:02

В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца одного из руководителей религиозного объединения «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова, подозреваемого в применении психологического насилия в отношении последователей.
В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины
RT на русском23:55
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
АМИТЕЛ23:19
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском23:37
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В Кузбассе за сутки зафиксировали 125 случаев коронавируса

Новые заражения выявлены в Кемерове (+26), Междуреченске (+25), Новокузнецке (+22), Прокопьевске (+14), Анжеро-Судженске (+8), Ленинск-Кузнецком (+7), Киселевске (+5), Мариинском МР (+5), Белово (+3), Мысках (+2), Кемеровском МО (+2), Ленинск-Кузнецком МО (+2), Тяжинском МО (+2), Прокопьевском МО (+1), Яйском МО (+1). На 22 сентября в Кузбассе число заболевших возросло до 8 829 человек.
Kursk.comвчера в 01:24
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