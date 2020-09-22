Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики
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«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.В источнике
Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы.
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Путин призвал избавить мировую торговлю от нелегитимных санкций
Национальная служба новостейвчера в 12:17