Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций
Президент России Владимир Путин выступил на заседании 75-ой Генеральной ассамблеи ООН. Он предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам организации. Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций.В источнике
Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы.
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