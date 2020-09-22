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ФедералПресс
ФедералПресс

Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Президент России Владимир Путин выступил на заседании 75-ой Генеральной ассамблеи ООН. Он предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам организации. Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций.В источнике
Владимир Путин
Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы.
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RT на русском

Путин о пользе отказа от нелегитимных санкций

RT на русскомвчера в 12:02
Lenta.ru

Путин назвал рецепт восстановления мировой экономики

Lenta.ruвчера в 12:32
ТАСС

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

ТАССвчера в 12:32
URA.Ru

Путин назвал способ победить кризис из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 12:25
РБК

Путин предложил расчистить мировую экономику от санкций

РБКвчера в 12:18
Коммерсантъ

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Коммерсантъвчера в 12:13
Эхо Москвы

Владимир Путин призвал отменить санкции для выхода мировой экономики из коронавирусного кризиса

Эхо Москвы21:26

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

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REGNUM23:18
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Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

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Интерфаксвчера в 05:49
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Коммерсантъвчера в 10:22
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