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ФедералПресс
ФедералПресс

Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Президент России Владимир Путин выступил на заседании 75-ой Генеральной ассамблеи ООН. Он предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам организации. Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций.В источнике
Владимир Путин
Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы.
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Lenta.ru

Путин назвал рецепт восстановления мировой экономики

Lenta.ruвчера в 12:32
ТАСС

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

ТАССвчера в 12:32
Известия

Путин призвал «расчистить» мировую торговлю от нелегитимных санкций

Известиявчера в 12:12
РБК

Путин предложил расчистить мировую экономику от санкций

РБКвчера в 12:18
Коммерсантъ

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Коммерсантъвчера в 12:13
URA.Ru

Путин назвал способ победить кризис из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 12:25
RT на русском

Путин о пользе отказа от нелегитимных санкций

RT на русскомвчера в 12:02

В Выборге после махинаций на 700 млн рублей уволен ещё один чиновник

Напомним, Александра Болучаевского, до недавнего времени занимавшего должность председателя комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге на сумму свыше 700 млн рублей.
В Выборге после махинаций на 700 млн рублей уволен ещё один чиновник
REGNUMвчера в 05:24
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Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

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Газета.Ruвчера в 16:55
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Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
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Путин назвал Устав ООН главным источником международного права

Президент России рассказал о своем видении роли организации в современном мире, ее возможной реформе, главных вызовах, стоящих перед мировым сообществом, и о предложениях Москвы по их решению.
Газета.Ruвчера в 14:32
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