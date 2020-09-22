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ФедералПресс
ФедералПресс 

Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Президент России Владимир Путин выступил на заседании 75-ой Генеральной ассамблеи ООН. Он предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам организации. Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций.В источнике
Владимир Путин
Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы.
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Lenta.ru

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Путин призвал «расчистить» мировую торговлю от нелегитимных санкций

Известиявчера в 12:12
URA.Ru

Путин назвал способ победить кризис из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 12:25
РБК

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РБКвчера в 12:18
Коммерсантъ

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Коммерсантъвчера в 12:13
ТАСС

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

ТАССвчера в 12:32
RT на русском

Путин о пользе отказа от нелегитимных санкций

RT на русскомвчера в 12:02

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В Британии ученые диагностировали рак легких по состоянию пальцев
Уфимские Заметки21 сентября в 08:17
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

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Газета.Ruвчера в 16:45
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

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