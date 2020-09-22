В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

Дополнительная выплата в размере 3 000 рублей на каждого ребенка сверх пособия была введена в РФ в апреле текущего года в рамках поддержки при пандемии, позже ее продлили на сентябрь.