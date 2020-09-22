Путин предложил расчистить мировую экономику от санкций
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Президент Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что для восстановления мировой экономики в период пандемии необходима «расчистка от ограничений и санкций». Трансляцию выступления вел РБК.В источнике
Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы.
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