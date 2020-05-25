Сокращать инвестиции РЖД в реальный сектор надо по минимуму, заявил президент РФ Владимир Путин 25 мая в ходе встречи с генеральным директором компании РЖД Олегом Белозеровым в Кремле.

Путин призвал РЖД сокращать инвестиции в реальный сектор по минимуму

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