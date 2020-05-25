Экономика
ИА Красная ВеснаПутин призвал РЖД сокращать инвестиции в реальный сектор по минимуму
Сокращать инвестиции РЖД в реальный сектор надо по минимуму, заявил президент РФ Владимир Путин 25 мая в ходе встречи с генеральным директором компании РЖД Олегом Белозеровым в Кремле.
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Здоровье
За время пандемии уровень доверия к государству упал у 61% россиян
54% участников опроса стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам, у 43% респондентов снизился уровень доверия к российскому здравоохранению.
РБК 07:52
Политика
Путин приказал провести Парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению Парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 08:01
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Футбол
Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо
Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
RT на русском 05:48
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Общество
Песков поблагодарил лечивших его медиков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у которого был ранее выявлен коронавирус, поблагодарил лечивших его врачей.
RT на русском 06:54
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Экономика
Почти половина россиян допускает уход от налогов в кризис
Доля россиян, которые готовы в ряде случаев уйти от налогов, выросла до 45%.
Солидарность 05:51
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза вчера в 02:32
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Футбол
ЦСКА оригинально поздравил Евгения Гинера с 60-летием
РИА Новости 05:43
Здоровье
В Башкирии заразились коронавирусом свыше 300 медицинских работников
Уфа, 26 мая 2020, 13:43 — REGNUM Свыше 300 медицинских работников заразились коронавирусом в Башкирии.
REGNUM 06:43
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в КНР в апреле
Импорт нефти в Китай из России в апреле вырос на 17,7% в годовом выражении, в то время как из Саудовской Аравии — упал на 18%.
ФАН 02:58
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Экономика
Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Общество
«Ъ»: глава СПЧ предлагает отменить все штрафы сервиса «Социальный мониторинг»
Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает отменить все штрафы сервиса "Социальный мониторинг", поскольку на них поступает слишком много жалоб.
Газета.Ru 02:36
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Игры
The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке
Судя по всему, The Last of Us: Part II запретили к выходу в ближневосточных странах, о чём прямо говорит техническая поддержка PlayStation.
Игромания.ру 07:21
Политика
Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими
Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.
Коммерсантъ 06:53
Футбол
Смолов считает, что решение возобновить РПЛ выглядит немного поспешным
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», высказал мнение о предстоящем возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 07:16
Гаджеты
Xiaomi представила дешевые 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Смартфоны Redmi 10X и 10X Pro, оснащенные новейшим процессором с 5G, презентовала китайская компания Xiaomi.
Экономика сегодня 07:52
Общество
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Автоспорт
В Audi отстранили Абта от всех соревнований
The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
F1news.ru 07:35
Наука
Установлены 29 генетических секвенции, связанные с алкоголизмом
В результате своих поисков ученые обнаружили всего 29 генетических секвенции, являющихся факторами риска развития алкоголизма.
Машины и Механизмы вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00