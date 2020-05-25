Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
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Полезные дороги: сокращение инвестпрограммы РЖД не скажется на гражданах

Известия14:19

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

ТАСС07:00

РЖД снизили инвестпрограмму-2020

РИА Новости08:06

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

Вести.Ru08:05

РЖД сократила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Коммерсантъ07:20

РЖД урезали инвестиции в проектирование

Интерфакс07:03

Квантовые рельсы для «Ласточки»

Российская газета13:55
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
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Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
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Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
7
Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета вчера в 05:42
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Происшествия

В Москве ликвидировали пожар на территории ТЭЦ

Пожар на трансформаторной подстанции на территории ТЭЦ на юге Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 16:17
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
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Происшествия

Во время урагана в Свердловской области погибли три человека

В ликвидации последствий урагана задействованы более 50 человек и 15 единиц техники.
Коммерсантъ 11:24
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Футбол

Губочан в эфире «Матч ТВ» поздравил «Зенит» с днем рождения

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан в эфире телеканала «Матч ТВ» поздравил петербургский клуб с 95-летием.
Матч ТВ 13:23
Общество

Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в городе пока рано

В Москве еще не пришло время для открытия предприятий общественного питания, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Интерфакс 14:15
1
Фигурное катание

Щербакова и Косторная ждут результатов теста на коронавирус

Прежде чем возобновить тренировки, российские фигуристки сдали тесты на коронавирус.
Советский спорт 15:30
Финансы

Первый месячный аукцион ЦБ по новым РЕПО не состоялся

Первый аукцион по долгосрочным РЕПО на 28 дней не состоялся, сообщил Банк России днем 25 мая.
Газета.Ru 12:59
21
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
1,1K
Наука

Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых

В ходе научных исследований ученые доказали, что люди, пережившие клиническую смерть, практически все имели одинаковый опыт.
ToDay News Ufa 07:04
13
Наука

Найден окаменевший мозг человека, умершего в V веке до н.э

Останки принадлежат мужчине средних лет, который скончался в период между 673 и 482 годом до н. э. Возраст находки удалось определить с помощью углеродного датирования, сообщает журнал «Машины и механизмы».
Дилетант 10:13
1
Футбол

Футболисты сборной России оказали помощь больницам Дагестана

RT на русском 03:37
9
Кино

Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

iReactor 08:32
8
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Интерфакс 09:01
46
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
959
Общество

ВОЗ направит миссию в Китай для изучения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.
Известия 14:09
1
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына

RuNews24.ru 03:34
Футбол

Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке

Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович в ходе тренировочного занятия получил травму.
Интерфакс-Спорт 10:54
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ 07:13
1
Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Lenta.ru вчера в 13:39
82
Киберспорт

В Assassin’s Creed Valhalla появятся «рэп-баттлы» викингов

Чемпионат 15:47
1
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
29
Хоккей

«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ

Руководство омского «Авангарда» рассматривает вариант, при котором легионеры клуба Свен Андригетто и Тэйлор Бек будут проходить предсезонную подготовку в ВХЛ.
Metaratings 09:40
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
561
Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
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Олег Валентинович Белозёров
Российский политик
Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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