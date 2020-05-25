Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

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