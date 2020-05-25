Экономика
Российская газетаПутин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор
Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета вчера в 05:42
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар на территории ТЭЦ
Пожар на трансформаторной подстанции на территории ТЭЦ на юге Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 16:17
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Происшествия
Во время урагана в Свердловской области погибли три человека
В ликвидации последствий урагана задействованы более 50 человек и 15 единиц техники.
Коммерсантъ 11:24
Футбол
Губочан в эфире «Матч ТВ» поздравил «Зенит» с днем рождения
Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан в эфире телеканала «Матч ТВ» поздравил петербургский клуб с 95-летием.
Матч ТВ 13:23
Общество
Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в городе пока рано
В Москве еще не пришло время для открытия предприятий общественного питания, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Интерфакс 14:15
Фигурное катание
Щербакова и Косторная ждут результатов теста на коронавирус
Прежде чем возобновить тренировки, российские фигуристки сдали тесты на коронавирус.
Советский спорт 15:30
Финансы
Первый месячный аукцион ЦБ по новым РЕПО не состоялся
Первый аукцион по долгосрочным РЕПО на 28 дней не состоялся, сообщил Банк России днем 25 мая.
Газета.Ru 12:59
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Наука
Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых
В ходе научных исследований ученые доказали, что люди, пережившие клиническую смерть, практически все имели одинаковый опыт.
ToDay News Ufa 07:04
Наука
Найден окаменевший мозг человека, умершего в V веке до н.э
Останки принадлежат мужчине средних лет, который скончался в период между 673 и 482 годом до н. э. Возраст находки удалось определить с помощью углеродного датирования, сообщает журнал «Машины и механизмы».
Дилетант 10:13
Футбол
Футболисты сборной России оказали помощь больницам Дагестана
RT на русском 03:37
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
ВОЗ направит миссию в Китай для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.
Известия 14:09
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Футбол
Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке
Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович в ходе тренировочного занятия получил травму.
Интерфакс-Спорт 10:54
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Хоккей
«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ
Руководство омского «Авангарда» рассматривает вариант, при котором легионеры клуба Свен Андригетто и Тэйлор Бек будут проходить предсезонную подготовку в ВХЛ.
Metaratings 09:40
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37