Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
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РЖД снизили инвестпрограмму-2020

РИА Новости08:06

РЖД урезали инвестиции в проектирование

Интерфакс07:03

РЖД сократила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Коммерсантъ07:20

РЖД снизила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Известия07:05

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

Вести.Ru08:05

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

ТАСС07:00

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Российская газета06:42
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Происшествия

Разрушительный ураган в российском городе сняли на видео

Lenta.ru 09:55
23
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
202
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
20
Общество

Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
РИА Новости 10:38
5
Армия и оружие

Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера

Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
669
Культура

Netflix продлил испанский веб-сериал «Элита»

Решение о съемках четвертого сезона испанского сериала «Элита» приняла компания Netflix, 22 мая сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна вчера в 05:13
Фигурное катание

Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
679
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,2K
Общество

Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в области до 1 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений по коронавирусу в регионе до следующего понедельника, 1 июня.
It`s My City 09:54
9
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
467
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
702
Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
98
Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
ТАСС 06:59
2,1K
Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
15
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
13
Авто

Новый Haval H6 показали до официальной премьеры

Как сообщает портал "Новые автомобили", премьера модели состоится летом текущего года.
Новые автомобили 00:43
Шоу-бизнес

Супермодель Хайди Клум раскрыла секрет молодости

Немецкая супермодель Хайди Клум рассказала, как ей удается выглядеть моложе своего возраста.
МИР 24 08:53
1
Общество

Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
53
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
1
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
85
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

RT на русском 09:13
35
Происшествия

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

Газета.Ru 02:50
4
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
9
Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
106
Общество

Испания отменила карантинные меры для туристов

Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
13
Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
1,3K
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
4
Общество

Филипп Киркоров задолжал за свой особняк миллионы рублей

Российский певец Филипп Киркоров задолжал за строительство своего загородного дома более семи миллионов рублей.
Lenta.ru 10:22
Армия и оружие

В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

Рамблер 03:52
26
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Олег Валентинович Белозёров
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Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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