Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 202

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Культура Netflix продлил испанский веб-сериал «Элита» Решение о съемках четвертого сезона испанского сериала «Элита» приняла компания Netflix, 22 мая сообщает издание Variety.

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