Экономика
ИнтерфаксРЖД урезали инвестиции в проектирование
В ходе встречи Путин подчеркнул, что особое внимание вопросам инвестиционной деятельности компании нужно уделить в связи с тем, что от вложений крупнейших естественных монополий страны "зависит экономическое и социальное самочувствие коллективов, экономическое состояние многих отраслей, которые работают в том числе на РЖД".
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Ведомости 10:09
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Политика
Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией
Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
Политика
Путин обсудил с премьером Ирака нефть и Сирию
Путин и Каземи обсудили взаимодействие в целях стабилизации мирового рынка углеводородов и позитивно оценили достигнутые при участии России и Ирака договоренности в формате ОПЕК+ для преодоления острой фазы нефтяного кризиса.
Российская газета 08:46
Футбол
Владельца «Спартака» Федуна выписали из больницы
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, попавший ранее в больницу в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, практически излечился от болезни.
Вести.Ru 09:26
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Ураган на Урале: есть пострадавшие
Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье
Если ранее у вдовы Николая Караченцова были сторонние источники доходов, то из-за карантинных мер предложения сняться в передачах практически не поступают, а без гонораров финансовое положение ухудшилось, поэтому Поргина жалуется на безденежье.
Дни24 00:22
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
В Воронежской области вырос коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос в Воронежской области и составил 1,01.
Обозреватель Врн 23 мая в 13:29
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
Общество
Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения ЕГЭ в условиях эпидемии
Глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, комментируя порядок проведения Единого государственного экзамена в условиях пандемии COVID-19, обратила внимание на то, что ведомство постоянно дополняет и уточняет рекомендации с учетом изменяющейся обстановки.
Журналистская правда 09:40
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Вице-премьер Чернышенко не исключил второй волны коронавируса
По словам вице-премьера РФ, ситуация с коронавирусом вышла на контролируемый уровень.
iReactor 09:45
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Общество
Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Массовая вакцинация граждан России от коронавируса может начаться осенью.
Московский Комсомолец 05:38
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39