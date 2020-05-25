Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
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Полезные дороги: сокращение инвестпрограммы РЖД не скажется на гражданах

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Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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