Экономика
Российская газетаПутин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор
Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
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Игры
Новый «Шерлок Холмс» станет приквелом с нововведениями из The Sinking City
Главным нововведением станет полноценный открытый мир — схожий с тем, что было реализовано в прошлогодней The Sinking City.
Игромания.ру 11:20
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Политика
МИД России подтвердил рекомендацию воздерживаться от поездок за рубеж
«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью», — говорится в сообщении.
REGNUM 12:44
Общество
В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ
Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
RT на русском 13:05
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Общество
На Украине выпустили игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр выпустили в продажу новую стратегию, в которой обыгрываются альтернативные версии исторических событий.
Московский Комсомолец 12:33
Политика
Путин приехал в Кремль впервые со Дня Победы
Последний раз лидер России приезжал в Кремль 9 мая, во время празднования Дня Победы.
Слово и Дело 06:48
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Наука
Через 11 дней пациенты с коронавирусом перестают быть заразными
Ученые Сингапура провели исследование, в ходе которого выяснили, что пациенты, зараженные коронавирусом, перестают являться распространителями инфекции уже через 11 дней с момента заболевания.
Live24 14:34
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Футбол
Дзюба поздравил болельщиков «Зенита» с 95-летием клуба
Нападающий Артем Дзюба поздравил болельщиков «Зенита».
Bookmaker-ratings.ru 14:29
Экономика
Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании
Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) и авиакомпания Lufthansa договорились об условиях предоставления господдержки, сообщает компания.
Ведомости 12:06
Общество
ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
РИА Новости 12:58
Здоровье
Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы
Российский доктор и телеведущий Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:17
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
Rambler News Service 07:59
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии
В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело 03:55
Здоровье
Объяснен резкий рост смертности пациентов с коронавирусом в Петербурге
За 23 мая за одно заседание комиссии рассмотрели 36 случаев смерти пациентов, что превышает обычное число рассматриваемых раз случаев более чем в три раза.
Neva.Today вчера в 09:14
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Общество
Путин подписал закон о реформе ОСАГО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 08:18
Шоу-бизнес
Супермодель Хайди Клум раскрыла секрет молодости
Немецкая супермодель Хайди Клум рассказала, как ей удается выглядеть моложе своего возраста.
МИР 24 08:53
Футбол
«Мордовия» обратилась за финансовой помощью к владельцу «Пятёрочки»
По информации источника, клуб рассчитывает получить финансовую поддержку от Ломакина, который является основателем сети магазинов Fix Price и «Пятёрочка», а также владеет клубами «Родина», «Рига» (Латвия) и «Пафос» (Кипр).
Metaratings 14:12
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Общество
У протестировавших на себе вакцину от коронавируса выявили антитела
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра выявлены антитела к коронавирусу.
Реальное время 05:06
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК 01:01