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ТАСС
ТАСС

Путин призвал США начать экспертный диалог по кибербезопасности

"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий", - подчеркнул российский лидер.В источнике
Владимир Путин
Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.
С чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 сентября, выступил
 с рядом предложений, нацеленных на восстановление российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
Коммерсантъ06:32
Подробнее о событии
РБК

Путин предложил странам мира договориться не наносить киберудары

РБК08:00
Коммерсантъ

Путин предложил США восстановить сотрудничество в сфере информационной безопасности

Коммерсантъ06:32
URA.Ru

Путин призвал США начать переговоры о новой угрозе для мира

URA.Ru07:18
ТАСС

Путин призвал США начать экспертный диалог по кибербезопасности

ТАСС07:15
Газета.Ru

Путин призвал Вашингтон одобрить перезагрузку отношений в сфере информтехнологий

Газета.Ru06:52
РИА Новости

Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях

РИА Новости09:42
Комсомольская правда

Путин обратился к США в четырех пунктах

Комсомольская правда07:00

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
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Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Ведомости14:45

Эксперт сравнил американский ПТРК Javelin и российский «Корнет»

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» 24 сентября сравнил боевые возможности американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и его российского аналога «Корнет».
Известиявчера в 03:42

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости14:24

Конор Макгрегор заявил, что следующий бой проведет против Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что следующий свой бой проведет против чемпиона мира по боксу в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо.
РИА Новости15:26

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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Решетова «извинилась» перед Тимати после расставания

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) расстались, но продолжают общаться и проводить время вместе: у пары растет маленький сын Ратмир, а сама девушка неоднократно напоминала, что рэпер всегда был для нее не только возлюбленным, но и хорошим другом.
VSE42.RU00:18

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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