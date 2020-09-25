Путин призвал США начать экспертный диалог по кибербезопасности
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"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий", - подчеркнул российский лидер.В источнике
Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.
С чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 сентября, выступил
с рядом предложений, нацеленных на восстановление российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
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