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ТАСС
ТАСС

Путин призвал США начать экспертный диалог по кибербезопасности

"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий", - подчеркнул российский лидер.В источнике
Владимир Путин
Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.
С чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 сентября, выступил
 с рядом предложений, нацеленных на восстановление российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
Коммерсантъвчера в 06:32
Подробнее о событии
Известия

Путин предложил США договориться о ненанесении первыми киберударов

Известиявчера в 06:56
URA.Ru

Путин призвал США начать переговоры о новой угрозе для мира

URA.Ruвчера в 07:18
ТАСС

Путин призвал США начать экспертный диалог по кибербезопасности

ТАССвчера в 07:15
РБК

Путин предложил странам мира договориться не наносить киберудары

РБКвчера в 08:00
РИА Новости

Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях

РИА Новостивчера в 09:42
Газета.Ru

Путин призвал Вашингтон одобрить перезагрузку отношений в сфере информтехнологий

Газета.Ruвчера в 06:52
Коммерсантъ

Путин предложил США восстановить сотрудничество в сфере информационной безопасности

Коммерсантъвчера в 06:32

За сутки в Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 17 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.
За сутки в Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 16:12
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Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России
Ведомостивчера в 14:45

Штаб Навального подал жалобу в прокуратуру на особняк Киркорова

Как сообщили в штабе блогера, поместье «короля российской эстрады» в коттеджном поселке Береста (Мякининская пойма), цена которого составляет более десяти миллионов долларов, находится на участке площадью один гектар.
RuNews24.ruвчера в 05:09
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У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
НТВ17:11

Роскосмос не «ревнует» космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США

Госкорпорация "Роскосмос" проинформирована о начале тренировок в США космонавтов ОАЭ, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу "ревности", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новостивчера в 18:03

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUMвчера в 05:14
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

Климатолог рассказал о негативных последствиях долгого бабьего лета

У затянувшегося бабьего лета могут могут быть неприятные "побочные эффекты", заявил в эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Газета.Ruвчера в 12:17

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08