с чего всё началось

Конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом США из Договора по открытому небу, да и СНВ-3 скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, так и не удалось начать, поэтому надо поговорить на эту тему.

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik.Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил определить позицию России в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Кроме того, глава государства призвал обсудить судьбу договора СНВ-3, который завершает свое действие.

Космос Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 3,1K

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,6K

Происшествия Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов. 4

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал». 901

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 724

Общество Число заразившихся коронавирусом в России превысило 400 тысяч За все время эпидемии коронавируса в России выявлено уже 405 843 зараженных. Выздоровели 171 883 человека, 4 693 пациента умерли.

Общество Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 80 тыс. человек Заместитель генерального директора по научной работе и медицинским технологиям ФНКЦ ФМБА, доктор медицинских наук Владимир Баклаушев в разговоре с РБК отмечал, что использование плазмы переболевших людей для лечения коронавируса наиболее эффективно, если делать это в начале ухудшения состояния пациента. 64

Здоровье В Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич. 20

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,4K

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс. 752

Общество В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром. 9

Авто Volkswagen планирует захватить рынок электрокаров в Китае К 2025 году немцы планируют продавать на рынке Китая до 1,5 млн гибридов и электрокаров в год. 4

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением заработной платы. 3,3K

Экономика Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая. 2

Шоу-бизнес Степаненко заявила, что уже простила Петросяна Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы. 21