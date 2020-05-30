Политика

Радио SputnikРадио SputnikПутин призвал Совбез проработать позицию России по СНВ-3

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik.Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил определить позицию России в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Кроме того, глава государства призвал обсудить судьбу договора СНВ-3, который завершает свое действие.
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Владимир Путин
Конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом США из Договора по открытому небу, да и СНВ-3 скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, так и не удалось начать, поэтому надо поговорить на эту тему.
— Владимир ПутинНТВ вчера в 10:14
с чего всё началось
"Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьезные последствия", - написал Медведев на свой странице в социальной сети "ВКонтакте
" после совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались окончательная позиция Москвы по выходу США из ДОН и ситуация вокруг СНВ-3.
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