Политика
Радио SputnikПутин призвал Совбез проработать позицию России по СНВ-3
МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik.Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил определить позицию России в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Кроме того, глава государства призвал обсудить судьбу договора СНВ-3, который завершает свое действие.
Читать в источнике
Оценить25
Конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом США из Договора по открытому небу, да и СНВ-3 скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, так и не удалось начать, поэтому надо поговорить на эту тему.
с чего всё началось
"Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьезные последствия", - написал Медведев на свой странице в социальной сети "ВКонтакте" после совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались окончательная позиция Москвы по выходу США из ДОН и ситуация вокруг СНВ-3.ТАССвчера в 12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев назвал действия США разрушением архитектуры международной безопасности
Коммерсантъвчера в 19:50
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
Газета.Ru вчера в 05:47
Космос
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили вчера в 09:33
Происшествия
Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе
Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов.
iReactor 02:21
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Экономика
Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня
Ряд законов, которые положительно отразятся на благосостоянии пенсионеров, начнут действовать в России с 1 июня.
Политическая Экспертиза 04:38
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 400 тысяч
За все время эпидемии коронавируса в России выявлено уже 405 843 зараженных. Выздоровели 171 883 человека, 4 693 пациента умерли.
URA.Ru 03:40
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 80 тыс. человек
Заместитель генерального директора по научной работе и медицинским технологиям ФНКЦ ФМБА, доктор медицинских наук Владимир Баклаушев в разговоре с РБК отмечал, что использование плазмы переболевших людей для лечения коронавируса наиболее эффективно, если делать это в начале ухудшения состояния пациента.
РБК 03:06
Общество
Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе
"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
Здоровье
В Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости
В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Коммерсантъ 02:38
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Общество
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами
Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
РБК 04:18
Здоровье
У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких
Интерфакс вчера в 02:09
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Известия вчера в 19:08
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Авто
Volkswagen планирует захватить рынок электрокаров в Китае
К 2025 году немцы планируют продавать на рынке Китая до 1,5 млн гибридов и электрокаров в год.
Тарантас Ньюс 29 мая в 12:55
Общество
52 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
В Татарстане за последние сутки выявлено 52 новых случая заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:18
Хоккей
Фирстов: в американских клубах просто лютые пьянки! Люди не контролируют себя
Нападающий «Университета Коннектикута», проспект «Миннесоты Уайлд» Владислав Фирстов рассказал об игре в студенческой лиге США.
Чемпионат 04:15
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 64 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:05
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением заработной платы.
Газета.Ru 29 мая в 13:33
Экономика
Крымскую ФЦП могут продлить ещё на два года
ForPost вчера в 10:11
Экономика
Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю
Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
РИА Новости 04:07
Шоу-бизнес
Степаненко заявила, что уже простила Петросяна
Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы.
Pravda.Ru вчера в 11:05
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза 03:42
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00