Президент России Владимир Путин призвал активнее использовать рубль при расчетах между странами БРИКС. Об этом российский лидер заявил на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика «Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.

Футбол Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.

Политика Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Общество Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.

Шоу-бизнес Актриса Мария Стерникова пропала в Москве Как стало известно РЕН ТВ, в Москве пропала без вести 75-летняя советская и российская актриса Мария Стерникова.

Политика Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США RUSAL America занимает офисы в нью-йоркском здании, арендные права на которое принадлежали Basic Element Inc. После внесения в санкционный список компании UC Rusal Дерипаски счета RUSAL America Corp. в банке JPMorgan Chase были закрыты.

Энергетика Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.

Транспорт В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.

Происшествия Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Политика Нарышкин считает, что СНВ-3 повторит судьбу ДРСМД Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, скорее всего, прекратит действие вслед за ДРСМД, прогнозирует глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.