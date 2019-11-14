Финансы
ФАНПутин призвал активнее использовать рубль в расчетах внутри БРИКС
Президент России Владимир Путин призвал активнее использовать рубль при расчетах между странами БРИКС. Об этом российский лидер заявил на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития.
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Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития
Коммерсантъвчера в 12:29
Путин призвал активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС
Московский Комсомолецвчера в 11:28
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Музыка
Ольга Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.
Футбол
Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России
Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Политика
Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Общество
Московский метрополитен заказал форму у дизайнера олимпийской сборной
«Московский метрополитен» заключил два контракта на поставку формы для сотрудников с ООО «Заспорт», следует из материалов на портале госзакупок.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Армия и оружие
Американский офицер назвал слабое место ВМС США в случае войны
Летчикам-истребителям военно-морских сил США не хватает навыков для успешной борьбы с российскими или китайскими пилотами в случае боевых столкновений.
Происшествия
В парке «Лосиный остров» зарезали женщину
Шоу-бизнес
Актриса Мария Стерникова пропала в Москве
Как стало известно РЕН ТВ, в Москве пропала без вести 75-летняя советская и российская актриса Мария Стерникова.
Политика
Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США
RUSAL America занимает офисы в нью-йоркском здании, арендные права на которое принадлежали Basic Element Inc. После внесения в санкционный список компании UC Rusal Дерипаски счета RUSAL America Corp. в банке JPMorgan Chase были закрыты.
Здоровье
Липчане отмечают Международный день недоношенных детей
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Общество
Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов
Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Экономика
Bitcoin начал дорожать. Что помешает росту курса криптовалюты
В пятницу, 15 ноября, курс Bitcoin на Binance поднялся до $8780. Затем цена криптовалюты снизилась, на данный момент она составляет $8640.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Происшествия
Лидера саентологов Петербурга выпустили из-под стражи в зале суда
Санкт-Петербургский городской суд решил не продлевать арест духовного лидера городской церкви саентологии Ивана Мацицкого.
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
Политика
Представитель правительства Украины в Раде отказалась от должности
Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук отказалась от этой должности.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Политика
Нарышкин считает, что СНВ-3 повторит судьбу ДРСМД
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, скорее всего, прекратит действие вслед за ДРСМД, прогнозирует глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Политика
Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной.