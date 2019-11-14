Финансы

ФАНФАНПутин призвал активнее использовать рубль в расчетах внутри БРИКС

Президент России Владимир Путин призвал активнее использовать рубль при расчетах между странами БРИКС. Об этом российский лидер заявил на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития.
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Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в России

RT на русскомвчера в 11:11

Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития

Коммерсантъвчера в 12:29

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Известиявчера в 11:42

Путин призвал активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

Московский Комсомолецвчера в 11:28

Путин предложил увеличить долю финансирования банка БРИКС в нацвалютах

РБКвчера в 12:41

Долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах надо увеличить — Путин

REGNUMвчера в 11:50

Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

РИА Новостивчера в 11:14
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Музыка

Ольга Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»

Давыдов.Индекс 01:21
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.
РБК 05:15
Футбол

Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Вести.Ru 07:02
Политика

Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ 06:52
Общество

Московский метрополитен заказал форму у дизайнера олимпийской сборной

«Московский метрополитен» заключил два контракта на поставку формы для сотрудников с ООО «Заспорт», следует из материалов на портале госзакупок.
Ведомости 03:12
Общество

Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Политика

Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Интерфакс 05:18
Армия и оружие

Американский офицер назвал слабое место ВМС США в случае войны

Летчикам-истребителям военно-морских сил США не хватает навыков для успешной борьбы с российскими или китайскими пилотами в случае боевых столкновений.
Российская газета вчера в 08:23
Происшествия

В парке «Лосиный остров» зарезали женщину

Российская газета 05:38
Шоу-бизнес

Актриса Мария Стерникова пропала в Москве

Как стало известно РЕН ТВ, в Москве пропала без вести 75-летняя советская и российская актриса Мария Стерникова.
РЕН ТВ 06:41
Политика

Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США

RUSAL America занимает офисы в нью-йоркском здании, арендные права на которое принадлежали Basic Element Inc. После внесения в санкционный список компании UC Rusal Дерипаски счета RUSAL America Corp. в банке JPMorgan Chase были закрыты.
РБК 06:34
Здоровье

Липчане отмечают Международный день недоношенных детей

LipetskMedia.ru 07:05
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Общество

Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов

Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Ведомости 06:41
Технологии

ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом

Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Ведомости 02:18
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Экономика

Bitcoin начал дорожать. Что помешает росту курса криптовалюты

В пятницу, 15 ноября, курс Bitcoin на Binance поднялся до $8780. Затем цена криптовалюты снизилась, на данный момент она составляет $8640.
РБК 06:24
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Российская газета 06:05
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Lenta.ru 07:35
Происшествия

Лидера саентологов Петербурга выпустили из-под стражи в зале суда

Санкт-Петербургский городской суд решил не продлевать арест духовного лидера городской церкви саентологии Ивана Мацицкого.
Gazeta.SPb 06:01
Энергетика

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
РБК вчера в 08:41
Политика

Представитель правительства Украины в Раде отказалась от должности

Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук отказалась от этой должности.
ТАСС 06:28
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Политика

Нарышкин считает, что СНВ-3 повторит судьбу ДРСМД

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, скорее всего, прекратит действие вслед за ДРСМД, прогнозирует глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
РИА Новости 05:58
Политика

Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной.
Lenta.ru 06:26
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