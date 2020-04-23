с чего всё началось

Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.

Политика Трамп ограничил иммиграцию в США Трамп во время предвыборной кампании 2016 года настаивал на ограничении иммиграции в США и пообещал построить стену на границе с Мексикой. 32

Здоровье ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 8

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 2,7K

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 5K

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения. 257

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 100

Авто В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,3K

Шоу-бизнес Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет Американский актер Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет.

Политика Россия осудила стремление найти виновного в эпидемии коронавируса Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуместными попытки Запада возложить ответственность за пандемию коронавируса на отдельные организации и страны, пишет РИА "Новости". 2

Энергетика Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье. 1

Общество Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля. 9

Гаджеты Apple начнет выпускать Mac с собственными процессорами в 2021 году Американская компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с процессорами собственного производства с 2021 года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Политика Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. 565

Происшествия В МВД опровергли заражение коронавирусом главы УВД метро Москвы ГУ МВД по Москве опровергло сообщения ряда СМИ, согласно которым начальник УВД на московском метрополитене Шамиль Сибанов заразился коронавирусом.