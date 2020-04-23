Политика
РИА НовостиПутин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
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с чего всё началось
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.Московский Комсомолец08:11
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Путин заявил, что «абстрактные обещания» кредитных каникул никому не нужны
Московский Комсомолец08:11
Путин раскритиковал банкиров: Либо тянут время, либо предъявляют невыполнимые требования
Комсомольская правда08:03
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Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
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Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
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Американский актер Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет.
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В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram
В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
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Общество
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Газета.Ru 09:55
Энергетика
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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Армия и оружие
Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе «Бумеранг»
Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.
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Apple начнет выпускать Mac с собственными процессорами в 2021 году
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ПРАЙМ 08:38
Общество
В США заявки на пособие по безработице подали ещё 4,4 млн человек
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Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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В МВД опровергли заражение коронавирусом главы УВД метро Москвы
ГУ МВД по Москве опровергло сообщения ряда СМИ, согласно которым начальник УВД на московском метрополитене Шамиль Сибанов заразился коронавирусом.
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Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
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Система цифровых пропусков начнет работать в случае ухудшения обстановки с распространением коронавируса в Челябинской области.
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В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
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Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
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Трамп приказал американским морякам расстреливать иранские корабли
НТВ вчера в 10:04
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Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
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