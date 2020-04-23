Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал банки избегать абстрактных обещаний

Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
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с чего всё началось
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», - цитирует
 Путина пресс-служба Кремля.
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Экономика

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Общество

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Происшествия

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Авто

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Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Армия и оружие

В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике

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Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет

Американский актер Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет.
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Общество

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Политика

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Энергетика

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Армия и оружие

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Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
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Трамп приказал американским морякам расстреливать иранские корабли

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