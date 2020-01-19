С декабря молодые семьи до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми могут купить квартиру или построить дом на Дальнем Востоке под рекордно низкую ставку в 2%. Ипотека также распространяется на получателей "дальневосточных гектаров" - они могут построить на своей земле дом.

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Происшествия Новосибирского автоинспектора, «напоившего» автомобиль виски, уволили В Новосибирске из органов уволили сотрудника дорожной полиции: в конце прошлого года он стал героем видеоролика, залив под капот автомобиля виски.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.

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Политика Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.

Общество Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

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Общество В России предложили ввести понятие педагогической тайны для учителей Рабочая группа «Здоровый ребёнок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с инициативой введения понятия педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

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