Экономика
Владивосток-НовостиПутин призвал банки включаться в программу «дальневосточной ипотеки»
С декабря молодые семьи до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми могут купить квартиру или построить дом на Дальнем Востоке под рекордно низкую ставку в 2%. Ипотека также распространяется на получателей "дальневосточных гектаров" - они могут построить на своей земле дом.
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Крупнейший банк Якутии Алмазэргиэнбанк начал выдавать льготную ипотеку с 20 января
ТАСС19 января в 20:48
Путин призвал банки включаться в программу «дальневосточной ипотеки»
Владивосток-Новости18 января в 12:38
Алмазэргиэнбанк до 2024 года планирует выдать в Якутии по «Дальневосточной ипотеке» до 2 млрд руб. кредитов
Интерфакс - Россиявчера в 04:05
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В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ
Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
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Новосибирского автоинспектора, «напоившего» автомобиль виски, уволили
В Новосибирске из органов уволили сотрудника дорожной полиции: в конце прошлого года он стал героем видеоролика, залив под капот автомобиля виски.
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина
В новый состав правительства не войдет и.о. вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов, сообщили РБК два источника в правительстве, собеседник в одном из профильных ведомств и два федеральных чиновника.
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В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода
В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
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Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек
"По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались", - заявил чиновник в эфире Центрального телевидения Китая.
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Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Армия и оружие
В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Интернет
Chrome для Android научится искать и закрывать неиспользуемые вкладки
Новую функцию для мобильного браузера Chrome, позволяющую отслеживать и закрывать неактивные вкладки, начала тестировать компания Google, 20 января сообщает портал ixbt.com.
Общество
В АТОР рассказали, когда на курорты Египта полетят первые рейсы
АТОР, ссылаясь на экспертов авиаотрасли, пояснила, что успешная проверка позволит россиянам полететь на отдых в Египет уже в конце апреля — начале мая.
Армия и оружие
Британия испытала танк с искусственным зрением
Разработан "городской танк" собственными силами Королевского танкового корпуса при участии исследовательского центра Минобороны Великобритании.
Гаджеты
Представлены мобильные платформы Qualcomm Snapdragon 720G, 662 и 460
Компания Qualcomm Technologies объявила о выпуске трех мобильных платформ: Snapdragon 720G, 662 и 460.
Экономика
Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Политика
На обсуждение плана Путина по изменению Конституции дали один день
Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Происшествия
Задержан руководитель Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
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Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Общество
Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке
«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
Спорт
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В России предложили ввести понятие педагогической тайны для учителей
Рабочая группа «Здоровый ребёнок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с инициативой введения понятия педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Кино
Видео: фанаты превратили Генри Кавилла из «Ведьмака» в Киану Ривза
Энтузиасты заменили Генри Кавилла на Киану Ривза в сериале «Ведьмак».
Политика
В Кремле рассказали, как Медведев уходил в отставку
Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым 15 января само отправилось в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Биатлон
Резцова жестко раскритиковала тренерский штаб сборной России
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова подвергла критики работу тренерского штаба сборной России.