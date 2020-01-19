Экономика

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиПутин призвал банки включаться в программу «дальневосточной ипотеки»

С декабря молодые семьи до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми могут купить квартиру или построить дом на Дальнем Востоке под рекордно низкую ставку в 2%. Ипотека также распространяется на получателей "дальневосточных гектаров" - они могут построить на своей земле дом.
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