Экономика
Владивосток-НовостиПутин призвал банки включаться в программу «дальневосточной ипотеки»
С декабря молодые семьи до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми могут купить квартиру или построить дом на Дальнем Востоке под рекордно низкую ставку в 2%. Ипотека также распространяется на получателей "дальневосточных гектаров" - они могут построить на своей земле дом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин призвал банки включаться в программу «дальневосточной ипотеки»
Владивосток-Новости18 января в 12:38
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Армия и оружие
РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике
Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z сможет складываться втрое
В Китае инсайдеры смогли сфотографировать Galaxy Z, который может складываться втрое.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Культура
В Хабаровске подвели итоги конкурса «Ледовая фантазия»
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой опубликовала снимок в пикантном купальнике
Вторым наоборот больше нравится Дитковските, об этом сообщает teleprogramma.pro К флешмобу присоединилась к 17-летняя дочь звезды Екатерины Климовой Елизавета.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Общество
Пенсионная реформа привела к уменьшению числа пенсионеров в России
В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году, — уточнил он.
Армия и оружие
Россия передала Лаосу партию танков и бронемашин
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром в провинции Сиангкхуанг, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали за кулисами кинопремии
Накануне в Лос-Анджелесе актёрам и кинодеятелям вручали награды престижной кинопремии «Гильдии актеров».
Общество
Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет
В ночь на 16 января ушла из жизни 26-летняя актриса, солистка и преподаватель театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.
Экономика
«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ
Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к семье
Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.