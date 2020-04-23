Политика
BFM.ruПутин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства. Путин указал на наличие проблем с получением россиянами права на кредитные каникулы.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин раскритиковал банкиров: Либо тянут время, либо предъявляют невыполнимые требования
Комсомольская правда08:03
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество
Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Общество
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сообщения о заражении коронавирусом
Rambler News Service 10:25
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Общество
Петербуржцам могут запретить остановки по пути на дачи в Ленобласти
Губернатор Александр Дрозденко опасается, что ситуация с COVID-19 в регионе может выйти из-под контроля из-за тысяч дачников, которые в начале мая устремятся на свои загородные участки.
Peterburg2.ru 09:23
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.
Московский Комсомолец 11:33
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Общество
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
Общество
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Общество
Россияне сократили траты на 90% товаров и услуг
Компания BCG и холдинг "Ромир" провели исследование потребительского рынка России и выяснили, что в связи с распространение коронавируса, россияне сократили траты почти на 90% товаров и услуг.
Капитал страны 03:30
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40