Политика

BFM.ruBFM.ruПутин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства. Путин указал на наличие проблем с получением россиянами права на кредитные каникулы.
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с чего всё началось
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», - цитирует
 Путина пресс-служба Кремля.
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Общество

Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу

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Общество

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Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Политика

В Кремле оценили шансы Зеленского на завершение конфликта в Донбассе

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В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
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Гаджеты

Первым смартфоном на процессоре Helio G85 окажется модель Redmi 10X

Сетевые источники сообщают о том, что бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, готовит к выпуску первый в мире смартфон на аппаратной платформе MediaTek Helio G85.
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В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
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Здоровье

Названо новое осложнение от коронавируса

РИА Новости 06:40
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Политика

Военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине

Российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 08:45
Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
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Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

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«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
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Культура

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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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Общество

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
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Общество

В Волгоградской области рассматривают возможность введения пропусков

Пропускной режим, введенный для сдерживания динамики распространения коронавирусной инфекции, действует в 21 российском регионе.
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Общество

Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии

Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии С начала года Лукашенко насчитал три сокрушительных удара по экономике страны.
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Автоспорт

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Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
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Энергетика

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Общество

Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин

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Общество

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Экономика

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
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Происшествия

Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

За 8 млн руб. Денис Волчек обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования, сообщая о своих связях в правоохранительных органах, однако, получив крупную сумму денег через посредника, своих обязательств не выполнил.
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