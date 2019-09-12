Владимир Путин прилетел в Дагестан по случаю 20-летия победы над террористами в республике. Он сдержал обещание, данное в 1999 году ополченцам, и выпил с ними рюмку водки, а также рассказал о том, каким не может быть глава государства.

Путин призвал беречь память о событиях в Дагестане в 1999 году

Армия и оружие США одобрили продажу истребителей F-35 Польше По данным агентства, власти США одобрили продажу 32 истребителей F-35 Польше. Общая сумма сделки составит 6,5 миллиарда долларов.

Политика Путин принял приглашение приехать в Израиль в начале 2020 года Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял приглашение президента Израиля посетить это государство в начале следующего года.

Общество Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.

Шоу-бизнес Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.

Энергетика «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Происшествия Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.

Футбол Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Армия и оружие Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Политика В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Космос Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

Политика Зеленский перешел на мат из-за «кнопкодавства» депутатов Рады "Если пропустить маты - не было", - ответил Арахамия на вопрос журналиста, была ли реакция украинского лидера на информацию на нарушение Конституции народными избранниками.

Армия и оружие В российском МИД предупредили о риске ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение о начале ядерной войны в современном мире, передает ТАСС.

Происшествия Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

Хоккей «Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ Уфимский "Салават Юлаев" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Армия и оружие В Оренбург прилетит Владимир Путин Ряд СМИ сообщили, что с 16 по 21 сентября ожидается приезд Президента РФ Владимира Путина. Он примет участие военных учениях «Центр - 2019».

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.