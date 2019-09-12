Политика
Газета.RuПутин призвал беречь память о событиях в Дагестане в 1999 году
Владимир Путин прилетел в Дагестан по случаю 20-летия победы над террористами в республике. Он сдержал обещание, данное в 1999 году ополченцам, и выпил с ними рюмку водки, а также рассказал о том, каким не может быть глава государства.
Читать в источнике
Оценить414
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Армия и оружие
США одобрили продажу истребителей F-35 Польше
По данным агентства, власти США одобрили продажу 32 истребителей F-35 Польше. Общая сумма сделки составит 6,5 миллиарда долларов.
ФАН вчера в 13:24
Политика
Путин принял приглашение приехать в Израиль в начале 2020 года
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял приглашение президента Израиля посетить это государство в начале следующего года.
Интерфакс 13:31
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Билан даст новый концерт в Самаре
Вечерняя Москва 13:16
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Энергетика
«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском 03:49
Происшествия
Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем
Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.
Москва 24 вчера в 10:38
Происшествия
Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии
Газета.Ru 13:32
Футбол
Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.
Нева Спорт 13:11
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:01
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Политика
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК вчера в 19:26
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Политика
Зеленский перешел на мат из-за «кнопкодавства» депутатов Рады
"Если пропустить маты - не было", - ответил Арахамия на вопрос журналиста, была ли реакция украинского лидера на информацию на нарушение Конституции народными избранниками.
ТВ Центр 10:54
Армия и оружие
В российском МИД предупредили о риске ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение о начале ядерной войны в современном мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»
41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru вчера в 08:57
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Культура
Мамонов успешно перенес операцию на сердце
Народные новости 07:27
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:46
Армия и оружие
В Оренбург прилетит Владимир Путин
Ряд СМИ сообщили, что с 16 по 21 сентября ожидается приезд Президента РФ Владимира Путина. Он примет участие военных учениях «Центр - 2019».
Time56.ru 12:22
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Общество
Следующей бесплатной игрой в Epic Store станет таинственный проект про Бэтмена
Игромания.ру 11:39
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.
Вести.Ru 03:47