Президент РФ Владимир Путин рассказал, что именно после встречи с ополченцами из Ботлиха в 1999 году уверился в том, что террористические группировки будут уничтожены, и попросил дагестанцев беречь память об этих событиях.

Путин призвал беречь память о событиях в Ботлихе в 1999 году

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