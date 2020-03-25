Общество

Красная веснаКрасная веснаПутин призвал бизнес не допустить всплеска безработицы

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Содействие бизнесу для предотвращения всплеска увольнений в сложный период пообещал президент России Владимир Путин 25 марта в своем видеообращении к гражданам. Президент уточнил, что в группе риска из-за эпидемии коронавируса находятся предприятия сферы услуг.
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