Содействие бизнесу для предотвращения всплеска увольнений в сложный период пообещал президент России Владимир Путин 25 марта в своем видеообращении к гражданам. Президент уточнил, что в группе риска из-за эпидемии коронавируса находятся предприятия сферы услуг.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Авто Стала известной дата выхода новых Toyota Corolla и Venza В соцсети Instagram недавно появилась информация о двух моделях от Toyota, среди которых числится седан Corolla с приставкой Cross, а также "паркетный" внедорожник Venza.

Здоровье Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

Общество Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".

Общество В Ростове подтвержден первый случай заражения коронавирусом В Роспотребнадзоре и на сайте Правительства Ростовской области 25 марта подтвердили информацию о том, что в Донском регионе зафиксировали первого жителя, зараженного коронавирусной инфекцией.

Экономика Росстат отметил подорожание сахара и гречки Потребительские цены в России с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3 процента.

Транспорт РЖД отменит ряд поездов по России Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них.

Политика Минпромторг рассказал о режиме работы предприятий в нерабочую неделю Промышленные предприятия не будут работать в объявленную президентом России нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, исключением станут производители продукции для противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.