Экономика
Красная веснаПутин призвал бизнес не допустить всплеска безработицы
Содействие бизнесу для предотвращения всплеска увольнений в сложный период пообещал президент России Владимир Путин 25 марта в своем видеообращении к гражданам. Президент уточнил, что в группе риска из-за эпидемии коронавируса находятся предприятия сферы услуг.
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Владимир Путин предложил материально поддержать и защитить граждан во время пандемии
Общая газета Ленинградской области09:44
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Политика
Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом
Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с ситуацией по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Авто
Стала известной дата выхода новых Toyota Corolla и Venza
В соцсети Instagram недавно появилась информация о двух моделях от Toyota, среди которых числится седан Corolla с приставкой Cross, а также "паркетный" внедорожник Venza.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса
Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Происшествия
В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел
В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Общество
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Общество
Все школы в Челябинской области закрываются на карантин
Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Политика
На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Ростове подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В Роспотребнадзоре и на сайте Правительства Ростовской области 25 марта подтвердили информацию о том, что в Донском регионе зафиксировали первого жителя, зараженного коронавирусной инфекцией.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Экономика
Росстат отметил подорожание сахара и гречки
Потребительские цены в России с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3 процента.
Биатлон
«Не вижу себя в роли старшего тренера». Польховский — о своем будущем
Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский отрицает, что может занять место старшего тренера женской сборной после анонсированной отставки Виталия Норицына.
Транспорт
РЖД отменит ряд поездов по России
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них.
Политика
Минпромторг рассказал о режиме работы предприятий в нерабочую неделю
Промышленные предприятия не будут работать в объявленную президентом России нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, исключением станут производители продукции для противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Общество
Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Происшествия
Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае зафиксирована первая смерть от нового заболевания - хантавируса.
Политика
Марков рассказал, как Путин решит вопрос с коронавирусом в России
Директор Института политических исследований Сергей Марков восхитился президентом РФ Владимиром Путиным, который лично наведался в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.