Коронавирус

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"Наша важнейшая задача - обращаюсь сейчас ко всем работодателям - обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы, государство окажет бизнесу содействие в решении этих задач", - сказал Путин.
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Путин призвал работодателей обеспечить стабильность на рынке труда

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