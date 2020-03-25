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Политика В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.

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Общество В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 в России правительство поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные заведения, передает РИА Новости.

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