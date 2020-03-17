Политика
Piter.tvПутин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях
Владимир Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях. Об этом президент России заявил во время выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
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Религия
РПЦ ввела жесткие санитарные нормы для профилактики коронавируса
Русская православная церковь (РПЦ) ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции.
Происшествия
Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника
В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Общество
Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде
Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Политика
Путин призвал не тратить напрасно деньги на продукты
Президент РФ Владимир Путин призывает людей на фоне ситуации с коронавирусом не тратить напрасно деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.
Общество
Коронавирус может передаваться через банкноты
По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до девяти дней.
Общество
Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Происшествия
Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска
В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Футбол
Юрия Жиркова хочет приобрести тульский «Арсенал»
Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов заявил, что тульский «Арсенал» пригласил 36-летнего защитника «Зенита» Юрия Жиркова в свою команду.
Политика
Россияне смогут бесплатно получить консультацию врача через приложение
С понедельника россияне смогут через интернет получить бесплатную консультацию врача, рассказал премьер Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс».
Общество
В ВОЗ объяснили, чем новый коронавирус отличается от SARS и MERS
Глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала об отличиях нового типа коронавируса COVID-2019 от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS, вспышка которого произошла в 2015 году.
Общество
Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным.
Шоу-бизнес
Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
Финансы
Bloomberg спрогнозировал рост курса доллара до 97 рублей
По расчетам аналитиков агентства, доллар может подорожать еще почти на 30%.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Здоровье
Случаев заражения коронавирусом в Ивановской области нет
Случаев заражения новым типом коронавируса в Ивановской области, по данным на 16 марта, нет, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Общество
От участников реалити-шоу скрыли информацию о пандемии коронавируса
Отрезанным от мира участникам немецкого реалити-шоу Big Brother в прямом эфире расскажут о пандемии коронавируса, сообщил Focus.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Здоровье
В Рязанской области ввели режим повышенной готовности
"Распоряжением губернатора Николая Любимова на территории региона с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области", - говорится в сообщении.
Общество
Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции
Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Футбол
РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 18 марта до 73 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 18 марта на уровне 73,89 рублей.
Космос
Эволюция двойной системы миллисекундного пульсара J1808.4–3658
Источник SAX J1808.4–3658 представляет собой активно аккрецирующий миллисекундный пульсар в двойной системе, который демонстрирует выбросы с частотой примерно один раз в четыре года.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса
Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.