Политика

Piter.tvPiter.tvПутин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях

Владимир Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях. Об этом президент России заявил во время выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
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Путин призвал к борьбе с коррупцией на всех направлениях

Известия07:38

Путин поручил прокуратуре активнее возвращать украденные у страны деньги

РБК07:19

Путин призвал прокуроров активнее вести борьбу с коррупцией

Финмаркет06:54

Путин: Генпрокуратуре нужно активнее заняться возвратом похищенных у страны средств

ТАСС06:46

Путин: бороться с коррупцией надо всегда и на всех направлениях

Вести.Ru07:30

Путин потребовал бороться с коррупцией «всегда и на всех направлениях»

Lenta.ru06:27

Путин призвал активизировать работу по возврату украденных средств

РИА Новости06:41
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Религия

РПЦ ввела жесткие санитарные нормы для профилактики коронавируса

Русская православная церковь (РПЦ) ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:07
Происшествия

Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Lenta.ru 08:38
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год

УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Ведомости 08:35
Общество

Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде

Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Коммерсантъ Нижний Новгород 08:12
Политика

Путин призвал не тратить напрасно деньги на продукты

Президент РФ Владимир Путин призывает людей на фоне ситуации с коронавирусом не тратить напрасно деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.
Российская газета 08:27
Общество

Коронавирус может передаваться через банкноты

По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до девяти дней.
Первый канал вчера в 00:31
Общество

Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
РИА Новости 08:40
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Происшествия

Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска

В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Газета.Ru 07:35
Футбол

Юрия Жиркова хочет приобрести тульский «Арсенал»

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов заявил, что тульский «Арсенал» пригласил 36-летнего защитника «Зенита» Юрия Жиркова в свою команду.
Петербургский дневник 06:05
Политика

Россияне смогут бесплатно получить консультацию врача через приложение

С понедельника россияне смогут через интернет получить бесплатную консультацию врача, рассказал премьер Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс».
Ведомости 08:17
Общество

В ВОЗ объяснили, чем новый коронавирус отличается от SARS и MERS

Глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала об отличиях нового типа коронавируса COVID-2019 от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS, вспышка которого произошла в 2015 году.
РИА Новости 07:41
Общество

Сбербанк начал привлекать к работе осужденных

Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным.
РБК вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
OAnews вчера в 04:25
Финансы

Bloomberg спрогнозировал рост курса доллара до 97 рублей

По расчетам аналитиков агентства, доллар может подорожать еще почти на 30%.
Кавказ Пост 00:58
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Здоровье

Случаев заражения коронавирусом в Ивановской области нет

Случаев заражения новым типом коронавируса в Ивановской области, по данным на 16 марта, нет, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Аргументы и факты - Иваново вчера в 03:46
Общество

От участников реалити-шоу скрыли информацию о пандемии коронавируса

Отрезанным от мира участникам немецкого реалити-шоу Big Brother в прямом эфире расскажут о пандемии коронавируса, сообщил Focus.
РИА Новости 08:34
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Происшествия

В Москве задержали сбившего вдову Юрия Любимова

Известия 05:45
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Здоровье

В Рязанской области ввели режим повышенной готовности

"Распоряжением губернатора Николая Любимова на территории региона с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:21
Общество

Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции

Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:37
Политика

Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
РБК 08:04
Футбол

РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля

Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:42
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 18 марта до 73 рублей

Банк России установил официальный курс доллара на 18 марта на уровне 73,89 рублей.
Известия 07:51
Космос

Эволюция двойной системы миллисекундного пульсара J1808.4–3658

Источник SAX J1808.4–3658 представляет собой активно аккрецирующий миллисекундный пульсар в двойной системе, который демонстрирует выбросы с частотой примерно один раз в четыре года.
AstroNews.ru 07:54
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса

Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Piter.tv 02:28
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
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