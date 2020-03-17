Президент России Владимир Путин призвал жестко бороться с коррупцией, всегда и на всех направлениях. Также российский лидер отметил необходимость вести активную деятельность по возврату России украденных средств и активов.

Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях

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