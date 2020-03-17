Политика
NewInformПутин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях
Президент России Владимир Путин призвал жестко бороться с коррупцией, всегда и на всех направлениях. Также российский лидер отметил необходимость вести активную деятельность по возврату России украденных средств и активов.
Читать в источнике
Оценить289
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Наука
В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
Происшествия
В Татарстане у гражданина Франции обнаружили коронавирус
Случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане у гражданина Франции, находившегося на самоизоляции, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Финансы
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
Футбол
УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня
По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Политика
Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам
Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Здоровье
Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист
В России в любом случае в ближайшие недели начнется подъем заболеваемости.
Общество
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Общество
Минпромторг объяснил наличие пустых полок в отдельных магазинах
Если в отдельных магазинах "локально обнаружится пустая полка", то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщает со ссылкой на Минпромторг принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Россиянин воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб
В Ростовской области 18-летний молодой человек воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб.
Экономика
Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
Происшествия
Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Общество
Греф призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Автоспорт
Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике
В конце прошлого года появились многочисленные слухи о том, что российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят и дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли расстались накануне католического Рождества.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Экономика
Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
Политика
Голикова опровергла нехватку аппаратов ИВЛ
В России отсутствует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Один из основных кандидатов на пост главы ХДС заразился коронавирусом
Один из основных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии - 64-летний Фридрих Мерц - заразился коронавирусом нового типа.
Армия и оружие
Коронавирус может сорвать поставку новых САУ K9 Thunder Эстонии
Политика
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.