Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса. Об этом он сказал на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий из-за коронавируса

Газета.Ru07:00

В Севастополе 85 человек находятся на карантине по коронавирусу

Новый Севастополь05:35

Путин призвал «быть готовыми к любому развитию событий» в связи с коронавирусом

ТАСС05:00

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий из-за COVID-19

РИА Новости05:27

Путин заявил о необходимости готовиться к любому сценарию с коронавирусом

РБК05:25

Развожаев доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Севастополе

Независимое телевидение Севастополя05:29

Путин потребовал подготовиться к любому развитию событий из-за коронавируса

Lenta.ru04:37
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Происшествия

В Новосибирске установили всех попутчиков пациентки с коронавирусом

Одним рейсом с женщиной, у которой был выявлен коронавирус, в Новосибирск прилетели 106 человек.
Российская газета 06:15
Здоровье

Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.
РБК 08:44
Происшествия

Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки

RT на русском 08:22
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Происшествия

Названа причина смерти россиянки с коронавирусом

Первая умершая от коронавируса россиянка имела целый ряд хронических заболеваний.
Lenta.ru 04:11
Общество

Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
РБК 09:19
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости 08:56
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Газета.Ru 08:30
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Известия вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Саратовской области

В Саратовской области выявлен первый случай коронавируса. Информацию об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор.
КП - Саратов 09:11
Наука

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Общество

В России могут быть усилены ограничительные меры из-за коронавируса

Правительство России задумалось над усилением ограничительных мер на фоне глобальной пандемии коронавируса.
Inc-news.ru 02:40
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 10:46
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
Хоккей

Умарк опроверг слова о том, что не вернется на Кубок Гагарина

Шведский хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о том, что не вернется в Россию на Кубок Гагарина, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:13
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

В каналах Венеции появились рыбы и лебеди

Газета.Ru вчера в 10:16
Футбол

FA: приостановка сезона АПЛ продлена как минимум до 30 апреля

Приостановка чемпионата Англии по футболу продлена как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 09:19
Происшествия

МВД России призывает граждан не реагировать на фейковые новости

МВД России официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер.
МВД медиа 08:51
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv 01:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» снизил цену на Погба

Сообщается, что английский клуб снизил цену на француза с 190 до 85 миллионов евро.
Матч ТВ 05:30
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Михаил Владимирович Развожаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года. Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» с 25 октября 2019 года.
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